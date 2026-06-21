متابعة ميدانية مكثفة لامتحان الإحصاء بالقسم الأدبي بلجان الثانوية الأزهرية بالغربية.. صور

أجري سعيد الصعيدي المشرف العام على الامتحانات بمنطقة الغربية الأزهرية جولة ميدانية تفقد خلالها لجان بنين قطور، وبنين محمد رجب، وفتيات قطور، وذلك تزامنًا مع أداء طلاب القسم الأدبي امتحان مادة الإحصاء.

جولة ميدانية بالغربية

وجاء ذلك في إطار المتابعة المستمرة لامتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية.

تفقد لجان الثانوية

واطمأن الصعيدي على انتظام سير الامتحانات داخل اللجان، والتزام اللجان بالتعليمات والضوابط المنظمة لأعمال الامتحانات بما يضمن توفير الأجواء المناسبة للطلاب لأداء امتحاناتهم في هدوء وانتظام.

وفي السياق ذاته، تابع الأستاذ محمود الحلبي مدير عام الخدمات ورعاية الطلاب بالمنطقة سير أعمال الامتحانات بلجنتي بنين توكل وفتيات طنطا الثانوي، كما تابع أعمال الامتحانات الشفهية، حيث اطمأن على انتظام العمل داخل اللجان وتوفير سبل الراحة للطلاب.

تيسير خدمات الطلاب

من جانبها، واصلت غرفة العمليات الرئيسية بمنطقة الغربية الأزهرية متابعة سير الامتحانات على مدار الساعة، من خلال التواصل المستمر مع رؤساء اللجان، لرصد أي ملاحظات أو معوقات والتعامل الفوري معها، بما يضمن انتظام الامتحانات بكافة اللجان على مستوى المنطقة.