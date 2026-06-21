تراجع طفيف لمؤشر بورصة عمان وسط تداولات بنحو 10 ملايين دينار

بلغ حجم التداول الإجمالي في بورصة عمّان، اليوم "الأحد" نحو 10.0 ملايين دينار، بما يعادل حوالي 14.1 مليون دولار أمريكي، فيما بلغ عدد الأسهم المتداولة 4.1 مليون سهم، نُفذت من خلال 4213 عقداً.

وعلى مستوى الأسعار، تراجع الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم ليغلق عند مستوى 3957 نقطة، بانخفاض نسبته 0.15%.

وبمقارنة أسعار إغلاق الشركات المتداولة، البالغ عددها 94 شركة، مع إغلاقاتها السابقة، أظهرت البيانات ارتفاع أسعار أسهم 27 شركة، مقابل انخفاض 32 شركة، فيما استقرت باقي الشركات دون تغيير.

وعلى المستوى القطاعي، ارتفع الرقم القياسي لقطاع الصناعة بنسبة 1.63%، بينما تراجع القطاع المالي بنسبة 0.65%، وانخفض قطاع الخدمات بنسبة 0.08%.