لكل المصريين.. رشا مجدي تهنئ الشعب بعيد القيامة المجيد| فيديو

هنأت الإعلامية رشا مجدي المصريين بعيد القيامة المجيد، قائلة: "كل سنة وإحنا بخير وصحة وسلامة، والنهارده عيد المصريين كلهم".

وقالت رشا مجدي، خلال برنامج "صباح البلد" المذاع على فضائية "صدى البلد"، ويرأس تحريره الكاتب الصحفي أحمد حمدي: "كلنا في الأصل أقباط، والرئيس السيسي زار بالأمس الكاتدرائية كعادة سنوية يحرص عليها، وكلماته كانت جميلة " .

وشارك الرئيس عبد الفتاح السيسي، الإخوة الأقباط فرحتهم واحتفالهم بعيد الميلاد، كتقليد سنوي يحرص عليه الرئيس منذ توليه الحكم، قائلًا: "أوجه التقدير والاحترام والاعتزاز لقداسة البابا ولكم".

وطمأن الرئيس، المصريين، خلال كلمة له على هامش تقديمه التهنئة للإخوة الأقباط بعيد الميلاد، مؤكدا أن الدولة تسير بخطى ثابتة، رغم الأزمة العالمية، وذلك أثناء حضوره لتهنئة البابا تواضروس، بابا الإسكندرية وبطريك الكرازة المرقسية، وأقباط مصر بعيد الميلاد المجيد.