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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بوتين يحتفل بعيد الميلاد دون صخب في ضواحي موسكو

بوتين
بوتين

حضر فلاديمير بوتين صلاة منتصف الليل بمناسبة عيد الميلاد الأرثوذكسي في كنيسة الُمخلص في نوفو أوجاريوفو، مقر إقامته الرسمي في ضواحي موسكو، في احتفال بالعيد دون صخب وحضور كبير، بخلاف السنين الماضية، وفق ما ذكرت وسائل إعلام روسية.

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هنأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين المسيحيين الأرثوذكس والمواطنين الروس بعيد الميلاد ، حسبما ذكرت الخدمة الصحفية في الكرملين.
يعتقد الرئيس أن عيد الميلاد هو أحد الأعياد المسيحية الرئيسية والأكثر شعبية والتي لها معنى أخلاقي خاص، وفق ما ذكرت وسائل إعلام روسية.
وأشار بوتين أيضًا إلى "المساهمة الخلاقة في الحفاظ على التراث التاريخي والوطني والثقافي، وفي تعزيز مؤسسة الأسرة وتنشئة الشباب"، والتي كان للكنيسة الأرثوذكسية الروسية وغيرها، ودور في ذلك.

وأضاف أن "تفاعلهم مع المؤسسات الحكومية والعامة آخذ في التطور ، والحوار بين الأديان آخذ في التحسن ، ويتم إيلاء اهتمام كبير للخدمة الاجتماعية ، والمبادرات الخيرية والتعليمية. ومثل هذا النشاط المهم والمتعدد الأوجه يستحق التقدير الصادق".

في العام الماضي، ألقى بوتين تحياته بعيد الميلاد من كنيسة القديس نيكولاس في جزيرة ليبنو ، بالقرب من مدينة فيليكي نوفجورود غربي روسيا.

في العامين السابقين على ذلك ، حضر الرئيس الروسي قداس عيد الميلاد في الكاتدرائية في سانت بطرسبرج.

دعا بطريرك موسكو وعموم روسيا أثناء إلقاء عظته بمناسبة عيد الميلاد، المسيحيين الأرثوذكس إلى التعاطف وشكر كل الذين قدموا الدعم للأشخاص المتضررين من النزاع في أوكرانيا.
يحتفل المسيحيون الأرثوذكس في روسيا بعيد الميلاد في 7 يناير.
أقام البطريرك قداس منتصف الليل الأرثوذكسي في كاتدرائية المسيح المخلص في موسكو.
قبل القداس ، دعا بطريرك موسكو وكل روسيا  الناس إلى التعاطف ومساعدة المحتاجين ودعمهم.

واعتبر البطريرك إن محاولات تدمير الكنيسة الأرثوذكسية الكنسية في أوكرانيا "مثيرة للشفقة".
في وقت سابق ، اقترح البطريرك وقفا لإطلاق النار لمدة 36 ساعة ابتداء من ظهر الجمعة (9:00 بتوقيت جرينتش) بمناسبة عيد الميلاد.
أيد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الاقتراح وأمر بهدنة في عيد الميلاد لمدة 36 ساعة بين 6 و 7 يناير على طول خط التماس.

ورفض أوليكسي دانيلوف ، سكرتير مجلس الأمن القومي والدفاع الأوكراني ، عرض التهدئة يوم الخميس. 
كما رفضت واشنطن وبرلين العرض.
وأشار الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى أن بوتين "يحاول العثور على بعض الهدوء" ، بينما جادلت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك بأن الهدنة لن تجلب "الحرية ولا الأمن".
في غضون ذلك ، قال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة إن أنطونيو جوتيريس سيرحب بوقف القتال بين الأوكرانيين والروس خلال فترة الأعياد.

 

 

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