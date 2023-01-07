لاجديد في عيد الميلاد.. حرب مستمرة وإسقاط مسيرة أوكرانية

واصلت القوات الأوكرانية والروسية القتال وإطلاق النار بعد أن دعت روسيا من جانب واحد إلى وقف مؤقت لإطلاق النار خلال فترة عيد الميلاد، وفق ما ذكرت شبكة دويتش فيله.



واستمر القتال بين القوات الروسية والأوكرانية اليوم السبت، على الرغم من إعلان وقف إطلاق النار من جانب واحد الذي دعا إليه الزعيم الروسي فلاديمير بوتين.

أفادت وسائل إعلام رسمية روسية أن الدفاعات الجوية الروسية أسقطت طائرة مسيرة أوكرانية صباح اليوم السبت فوق مدينة سيفاستوبول الساحلية في شبه جزيرة القرم المحتلة.

قال حاكم المدينة الذي نصبته روسيا ، إن هجومًا بطائرة بدون طيار على المدينة ، وهي قاعدة بحرية رئيسية لأسطول البحر الأسود الروسي ، كان الأحدث في سلسلة من الهجمات الأوكرانية على الميناء.

أعلن بوتين وقف إطلاق النار من جانب واحد ابتداء من ظهر الجمعة بمناسبة عيد الميلاد، لكن الحاكم الأوكراني لمنطقة لوجانسك المتنازع عليها بشرق أوكرانيا أفاد بقصف بعد ساعات قليلة من إعلان الهدنة.

وقالت وزارة الدفاع البريطانية في قراءتها اليومية عن الحرب اليوم السبت إن "القتال استمر على مستوى روتيني في فترة عيد الميلاد".