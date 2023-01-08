أشبه بأحداث 6 يناير.. أنصار بولسونارو يقتحمون قصر الرئاسة بالبرازيل ومقار الحكومة

اقتحم أنصار الرئيس البرازيلي السابق جايير بولسونارو اليوم الأحد، القصر الرئاسي والكونجرس في العاصمة برازيليا.

كما اقتحموا عدة مباني حكومية وسط محاولات الأمن احتواء حالة الفوضى إثر الاقتحامات، حسبما أفاد الإعلام البرازيلي، بأن "عددا من أنصار الرئيس السابق اقتحموا كلا من القصر الرئاسي والكونغرس البرازيلي ومقرات مجلس الشيوخ الاتحادي والمحكمة العليا في برازيليا".



وأفادت وكالة "رويترز"، "باندلاع مواجهات بين الشرطة البرازيلية وأنصار بولسونارو بعد اقتحامهم القصر الرئاسي والكونغرس ومؤسات رسمية"، مشيرة إلى أن "الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا موجود في ساو باولو".

واقتحم أنصار بولسونارو حواجز الشرطة واقتحموا مبنى الكونغرس - حيث يدير مجلس الشيوخ ومجلس النواب البرازيلي أعماله التشريعية.

وشوهد مثيري الشغب على وسائل التواصل الاجتماعي وهم يتسلقون أعلى سطح المبنى ، مما تسبب في أضرار للمبنى ، بما في ذلك تحطيم نوافذه.

وواجه المتظاهرون الغاز المسيل للدموع. كما تعرض قصر بلانالتو للاقتحام ، وفقًا لبعض المنشورات على مواقع التواصل الاجتماعي.

ويحاكي المشهد في البرازيل مشهد هجوم مبنى الكابيتول في الولايات المتحدة في 6 يناير ، حيث اقتحم أنصار الرئيس السابق دونالد ترامب مبنى الكابيتول في محاولة لإبقاء ترامب في السلطة ، على الرغم من خسارته في انتخابات عام 2020 أمام الرئيس جو بايدن.