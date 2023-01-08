عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أشبه بأحداث 6 يناير.. أنصار بولسونارو يقتحمون قصر الرئاسة بالبرازيل ومقار الحكومة

اقتحام انصار بولسارنو
اقتحام انصار بولسارنو القصر الرئاسي بالبرازيل

اقتحم أنصار الرئيس البرازيلي السابق جايير بولسونارو اليوم الأحد، القصر الرئاسي والكونجرس في العاصمة برازيليا.

كما اقتحموا عدة مباني حكومية وسط محاولات الأمن احتواء حالة الفوضى إثر الاقتحامات، حسبما أفاد الإعلام البرازيلي، بأن "عددا من أنصار الرئيس السابق اقتحموا كلا من القصر الرئاسي والكونغرس البرازيلي ومقرات مجلس الشيوخ الاتحادي والمحكمة العليا في برازيليا".
 

وأفادت وكالة "رويترز"، "باندلاع مواجهات بين الشرطة البرازيلية وأنصار بولسونارو بعد اقتحامهم القصر الرئاسي والكونغرس ومؤسات رسمية"، مشيرة إلى أن "الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا موجود في ساو باولو".

البرازيل .. أنصار بولسونارو يقتحمون القصر الرئاسي والبرلمان.. شاهد

ضحية رونالدو.. 3 أسباب تبعد قاهر البرازيل عن الأهلي والزمالك

واقتحم أنصار بولسونارو حواجز الشرطة واقتحموا مبنى الكونغرس - حيث يدير مجلس الشيوخ ومجلس النواب البرازيلي أعماله التشريعية. 

وشوهد مثيري الشغب على وسائل التواصل الاجتماعي وهم يتسلقون أعلى سطح المبنى ، مما تسبب في أضرار للمبنى ، بما في ذلك تحطيم نوافذه. 

وواجه المتظاهرون الغاز المسيل للدموع. كما تعرض قصر بلانالتو للاقتحام ، وفقًا لبعض المنشورات على مواقع التواصل الاجتماعي.

ويحاكي المشهد في البرازيل مشهد هجوم مبنى الكابيتول في الولايات المتحدة في 6 يناير ، حيث اقتحم أنصار الرئيس السابق دونالد ترامب مبنى الكابيتول في محاولة لإبقاء ترامب في السلطة ، على الرغم من خسارته في انتخابات عام 2020 أمام الرئيس جو بايدن.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

فيفا يحسم جدل إيقاف كهربا مع الأهلي

التعليم تكشف حقيقة إغلاق المدارس وتعطيل امتحانات نصف العام غداً بسبب الأمطار

اللي معاه دهب يبيعه.. لماذا طالبت الغرف التجارية بالتخلص من المعدن الأصفر؟

تراجع أسعار الذهب من أعلى مستوى له.. والجرام يخسر 110 جنيهات

كلمتان من الفيفا قلبت الموازين.. هل يشارك كهربا مع الأهلي أمام المصري بدون غرامة ؟

الأرصاد تحذر: أمطار غزيرة تصل لحد السيول على مناطق بالبلاد | الطقس غدا

اتفاق ودي.. الاتحاد السكندري يكشف عن مفاجأة بشأن انتقال مروان عطية للزمالك

المرور ترفع حالة الطوارئ القصوى على الطرق الصحراوية

موضوعات متعلقة

أردوغان: تجار الأسلحة في العالم أكبر المستفيدين من حرب أوكرانيا

منغوليا تفتح أكبر معبر للمسافرين على الحدود الصينية

أنصار بولسونارو يحتشدون في الكونجرس البرازيلي ويشتبكون مع الشرطة

مسلحون يختطفون 30 شخصا بمحطة قطار في نيجيريا

روسيا: أوكرانيا تستغل جثث المدنيين المتوفين طبيعي لاتهام موسكو بارتكاب جرائم حرب

الناتو يرفض طلب صربيا إرسال 1000 من أفراد الشرطة والجيش إلى كوسوفو

رئيس الوزراء البريطاني: مستعد لزيادة رواتب الممرضات لإنهاء أكبر موجة من النزاعات

باستخدام السيانيد.. الشرطة الألمانية تعتقل متطرفا إيرانيا خطط لتنفيذ هجوم إرهابي

ترشيحاتنا

بياخد الحاجة وما بيرجعهاش.. عقوبات رادعة للقائمين على أبلكيشن مكوجي بعد تدخل البرلمان

متى تتحدث الزوجة مع زوجها عن المشاكل؟.. الإفتاء: احذرن 3 أوقات

فقدت الطبطبة.. مريم فخر الدين عاشت مزدوجة الديانة وتعرضت للضرب من زوجها

فيفا يحسم جدل إيقاف كهربا مع الأهلي

احذر.. عروض عمل برواتب كبيرة تستهدف مستخدمي واتساب لسرقة أموالهم .. تفاصيل

سعر الجنيه الذهب فى البحرين اليوم الأحد 8-1-2023

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مشروب الشتاء الساحر.. طريقة تحضير السحلب زي المحلات

مشروب الشتاء.. فوائد تناول كوب من السحلب

الجوع الكاذب.. مخاطر تناول السكريات بكثرة

برق ورعد مطر .. تعمل إيه لو أنت برا البيت

فيديو

بعد 670 ابنا وحفيدا.. لماذا قرر موسى الأوغندي التوقف عن الإنجاب؟| فيديو

تبيع ولا تشتري.. هل تتأثر أسعار العقارات بعد طرح شهادات الـ 25%؟

ياسر جلال و رشا مهدي وأنوشكا يقدمون واجب العزاء في والدة طارق لطفي

عارفين كل حاجة.. نجم كرة سعودي يفجر مفاجأة عن مقالب رامز جلال

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد نجم

أخلاق الفرسان

د. ماريان جرجس

عصا الكرازة والورد الرئاسية

هند عصام

أمنمحات الأول.. الملك المغدور

حسين مرسي

تحطيم الثوابت وتجريف التاريخ

د. آية صلاح

جدد يومك.. جدد حياتك

إلهام أبو الفتح

أفراح الصعيد

محمود الجلاد

برامج الإفتاء داخل البيوت المصرية

مجدي أبوزيد

قانون المحال العامة.. انتفاضة ضد الفساد

اﻟﻤﺰﻳﺪ