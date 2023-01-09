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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

"أهمية الفن فى حياة الإنسان" محاضرة في قصر ثقافة حسن فتحي بالأقصر

فعاليات ثقافية
فعاليات ثقافية

قدمت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة مجموعة عددا من الأنشطة الثقافية والفنية بفرع ثقافة الأقصر بإقليم جنوب الصعيد الثقافى برئاسة عماد فتحى، حيث عقد قصر ثقافة حسن فتحى محاضرة بعنوان "أهمية الفن فى حياة الإنسان" تحدث سيد صدقى عن الفنون وأنواعها وأهمية الفن فى حياة الإنسان وكيفية تعزيز الاستفادة من الفنون، بجانب ذلك عقد قصر ثقافة بهاء طاهر محاضرة بعنوان"الإعداد البدني والرياضي لذوي القدرات الخاصة" تحدثت إيفون إيليا لويز حنا عن أهمية ممارسة الرياضة لذوي القدرات الخاصة وتعريف الإعداد البدني واللياقة البدنية وأنواع الإعداد البدني وعناصره وخطوات وضع برنامج إعداد بدني.

عقدت مكتبة الطفل والشباب بالرياينة محاضرة بعنوان"استثمار البيئة الصحراوية" أوضح عمرو عبد الصبور أنه لا تزال البيئة الصحراوية بالمفهوم الدارج هي الصحراء الشاسعة التي لا زرع فيها ولا ماء، إلا أنه مع التطورات المتلاحقة في كافة المجالات يتجدد الأمل بتوجيه النظر إلى هذه المساحات الغير مستغلة، لضمها ضمن قاطرة التنمية والاستفادة منها والحفاظ على هذه الثروة للأجيال القادمة، بالإضافة إلى ذلك أقامت المكتبة أمسية شعرية بعنوان"سلك شايك" للشاعر على حسان، وكذلك أعدت مكتبة الطفل والشباب بالمحاميد بحري أمسية شعرية للشاعر حسن مغربي ألقى قصيدة بعنوان "الدليل".

قدم قصر ثقافة الأقصر محاضرة بعنوان"تاريخ التصميم الجرافيكي" تحدث د. أحمد جمال عيد عن نشأة الجرافيك مع نشأة الإنسان والكهوف القديمة شاهدة على هذا الفن ومفهوم فن الجرافيك المعاصر وتطوره، كما أعدت أمسية شعرية للشاعر محمود مرعي وقصيدة بعنوان "ما تكتبوش على قبرها ماتت".

أقيم بقصر ثقافة الطفل عرض مسرح عرائس عن "الأرنب الغضبان" أداء أسماء عبدالباقي و إيمان صلاح، وكذلك أعد قصر ثقافة حوض الرمال عرض مسرح عرائس للأطفال بالقرية قصة "الظلم" أداء منى عبدالرحمن، بينما نفذت مكتبة الضبعية الثقافية ورشة فنون تشكيلية رسم حر تنفيذ محمد خالد، نفذت مكتبة الطفل والشباب توماس وعافية ورشة رسم بعنوان "شجرة الكريسماس" تنفيذ أحمد أمين.

الهيئة العامة لقصور الثقافة المخرج هشام عطوة الأنشطة الثقافية والفنية أهمية الفن فى حياة الإنسان الإعداد البدني والرياضي لذوي القدرات الخاصة

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