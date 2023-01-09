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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار العالم

المغرب ومالاوي يؤكدان أهمية التعاون البرلماني

صدى البلد

أكد رئيس مجلس النواب المغربى راشيد الطالبي العلمي، ورئيسة الجمعية الوطنية لجمهورية مالاوي كاترين غوتاني هارا، اليوم /الاثنين/على أهمية التعاون البرلماني بين البلدين لمواجهة التحديات المشتركة.

وأعرب الجانبان - خلال مباحثات جرت بينهما بمقر مجلس النواب في إطار الزيارة الرسمية التي تقوم بها غوتاني هارا للمغرب على رأس وفد برلماني كبير- عن الإرادة القوية لتعزيز التعاون بين المؤسستين التشريعيتين، كما اتفقا على التوقيع على مذكرة للتفاهم تشمل مشاريع ومجالات التعاون ذات الأولوية.

وخلال اللقاء، استعرض الطالبي العلمي تجربة المغرب في المجال الزراعي، وفي الحد من تداعيات التغيرات المناخية، وترشيد استغلال المياه، والتوجه نحو الطاقة الخضراء والمتجددة، مذكرا بالأهداف الاستراتيجية التي حددها المغرب في هذا المجال 

ومن جهتها، أشادت رئيسة الجمعية الوطنية لجمهورية مالاوي بالدعم الذي يقدمه المغرب لبلادها فيما يتعلق بالأسمدة الزراعية، مشددة على الأهمية البالغة لهذا الدعم ووقعه الإيجابي لدى المزارعين.

وأوضحت غوتاني هارا أن زيارتها إلى جانب الوفد المرافق لها للمغرب تهدف إلى توطيد التعاون البرلماني، والاطلاع على المكتسبات التي تحققت في عدة مجالات، لاسيما ما يتعلق بالقطاع الفلاحي والطاقي والبيئي وكذا في مجال التعليم والصحة والشباب، مؤكدة أن المغرب ومالاوي يواجهان التحديات ذاتها وأنه من المهم تبادل التجارب والخبرات والاستفادة من بعضهما البعض.

وهنأت هارا المنتخب المغربي لكرة القدم بمناسبة بلوغه نصف نهائي كأس العالم الذي أقيم قطر، وقالت "كل إفريقيا فخورة بإنجاز المنتخب المغربي".

كما تطرقت المباحثات بين البلدين لموضوعات الرقمنة والهجرة وسبل تعزيز التعاون الثنائي والمتعدد الأطراف.

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