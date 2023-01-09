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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

الأوقاف: توزيع 20 طن لحوم صكوك أضاحي وإطعام الأسبوع المقبل

وزارة الأوقاف
وزارة الأوقاف

قالت وزارة الأوقاف إنه في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن الحماية الاجتماعية، ومن خلال مبادرة "حق الوطن" التي أطلقتها وزارة الأوقاف، سيتم من خلالها مضاعفة كمية اللحوم التي توزعها الوزارة شهريًّا على الأسر الأولى بالرعاية.

مبادرة حق الوطن 

ووفقا للأوقاف ستكون كمية اللحوم المضاعفة نحو مائتي طن لحوم، توزع على مائتي ألف أسرة شهريًّا، وذلك لمدة ثلاثة أشهر كمرحلة أولى، بالتنسيق بين وزارة الأوقاف ووزارة التضامن الاجتماعي لتوزيع لحوم الأضاحي والإطعام على مدار العام من خلال مشروعي صكوك الأضاحي والإطعام.

وتنطلق يوم الأحد المقبل وحتى الخميس 19/1/2023 عملية توزيع 20 طنًّا من اللحوم (الدفعة السادسة والعشرين) حيث سيتم توزيعها على المحافظات الآتية:

( القاهرة- الجيزة- الغربية- الدقهلية- سوهاج- الشرقية- المنوفية- شمال سيناء- مرسى مطروح- السويس- البحر الأحمر )، ليبلغ إجمالي ما تم توزيعه ( 861 ) طنًّا من اللحوم حتى الآن، بالتنسيق بين وزارتي الأوقاف والتضامن الاجتماعي والمحافظات المعنية.

جدير بالذكر أن صكوك الإطعام مستمرة على مدار العام الثاني على التوالي جمعًا وتوزيعًا على الحسابات البنكية التالية:

‏البنك المركزي حساب رقم : 2 / 22222 / 450 /9

‏بنك مصر حساب رقم : 1400001009999999

‏البنك الأهلي حساب رقم : 0013070465285400014

‏البنك الزراعي المصري حساب رقم : 919002000155711006

‏البريد المصري حساب رقم : 0163600034039818

‏كما يمكن التبرع من خلال خدمة فوري دهب.

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