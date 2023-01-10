الكومي: استقالة جماعية لمجلس الإسماعيلي.. والنادي مديون لي بـ22 مليون جنيه

أكد يحيى الكومي رئيس النادي الإسماعيلي، أنه التقى مع الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وتم الاتفاق على تقديم الاستقالة بشكل رسمي.

وقال الكومي في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس: "سيتم تشكيل لجنة من الوزارة لتسليم النادي الإسماعيلي، الأمور أصبحت محسومة، سيتم تقديم الاستقالة غدًا بشكل رسمي، وكل أعضاء المجلس سيرحلون عن النادي بلا استثناء".

وأضاف: "وزير الرياضة استطلع رأي أجهزة الدولة بشأن أزمات النادي، وتم الاتفاق على تقديم الاستقالة، ولجنة الوزارة ستبدأ غدا فحص كافة الأوراق وسوف يتم تسليم النادي الإسماعيلي، وهناك لجنة سوف يتم تشكيلها لإدارة النادي".

وواصل: "رغبة الاستقالة مشتركة بين جميع أعضاء المجلس، بذلنا مجهود كبير وتعاقدنا مع صفقات مميزة".

وزاد: "ياو انور لاعب الاسماعيلي لديه عرضا من بوردو الفرنسي بـ5 أو 6 مليون دولار، قمنا بضم صفقات عديدة كلها معتمدة من اللجنة الفنية".

وأكمل: "لدي 22 مليون جنيه في النادي الإسماعيلي وهي جزء من المديونية للنادي، وحصلت على شيكات بها، لا أريد التحدث عن تلك المديونيات، كنت أنتظر الحصول على أموال من أجل الحصول عليها لكن لا يوجد أي موارد".

وأضاف: "دفعت من جيبي أموال كثيرة للنادي الإسماعيلي، سواء مرتبات موظفين ولاعبين وأجهزة فنية، ولم نحصل على المستحقات من الشركة الراعية لمدة 3 أشهر، وهناك مصروفات شهرية بخلاف مستحقات اللاعبين، وهناك لاعبين حصلت على أموال من حسابي الخاص ولكنها مديونيات على النادي".

وأكد: "التجربة الأولى لي كانت أفضل، وطالبت الوزير بأن يكون هناك تعديل في قانون الرياضة بأن يكون القائمة موحدة في أي انتخابات قادمة للأندية، المجلس لم يكن في حالة انسجام، وأشكر رجال الإسماعيلية على وقوفهم معنا".

وأتم: "أتمنى أن يوفق ميدو في المرحلة المقبلة، وأن تكون الاستقالة حافز للاعبين، وأن يدركوا أن النتائج التي حققوها هناك أشخاص آخرون تتحملها، قمنا بتغيير 7 أو 10 مدربين في الفترة الأخيرة، وباسم مرسي تم تحويله للتحقيق بعدما وجه سباب ضد الجماهير، واللجنة القادمة هي صاحبة الحق في توقيع أي عقوبة ضده، لم نضم أي صفقة إلا بتوقيع الجهاز الفني أو اللجنة الفنية".