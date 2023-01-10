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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إيقاف تنفيذ مذكرة التفاهم الموقعة بين ليبيا وتركيا للتنقيب عن الغاز |تفاصيل

ليبيا
ليبيا

أكدت مصادر صحفية، إن محكمة استئناف طرابلس تقضي بإيقاف مذكرة التفاهم الموقعة بين ليبيا وتركيا للتنقيب عن الغاز في شرق البحر المتوسط، وفقا لموقع الشرق.

وقالت محكمة استئناف طرابلس، اليوم الثلاثاء، أنها حكمت بإيقاف تنفيذ مذكرة التفاهم الموقعة بين حكومة عبد الحميد الدبيبة، المنتهية ولايتها، ودولة تركيا حول التنقيب عن النفط والغاز في المتوسط.

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ومن جهه آخري، دعت البعثة الأممية في ليبيا مجلسي النواب والدولة إلى الإسراع في التوصل إلى اتفاق كامل ونهائي للقضايا الخلافية لاستكمال الخطوات الضرورية لإجراء انتخابات شاملة ضمن إطار زمني محدد.

وأكدت البعثة في بيان اليوم على ضرورة إبداء القادة السياسيين التزاماً حقيقياً ومتواصلاً إزاء تحقيق سلام دائم من خلال البناء على الاتفاقات السابقة لمجلسي النواب والأعلى للدولة.

كما جددت التأكيد على أن الأزمة الليبية تحتاج إلى تسوية وطنية لإطلاق مسار واضح يفضي لتنظيم الانتخابات في عام 2023.

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