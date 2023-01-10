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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

ارتفاع أسعار الكهرباء لدرجة غير مسبوقة في دول الاتحاد الأوروبي.. فيديو

الحرب الروسية الأوكرانية
الحرب الروسية الأوكرانية

أكد مجدي يوسف مراسل صدى البلد، أن وثائق جو بايدن السرية تعني أن أي مواجهة مع روسيا لن تكون أوروبية ولكن ستكون أطلسية.

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وأضاف في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع عبر قناة صدى البلد، اليوم الثلاثاء، أنه يتوقع في المرحلة المقبلة أنه سيتم الوصول إلى حلول دبلوماسية بشأن الأزمة الروسية الأوكرانية، مؤكدا أن روسيا تصعد من حدة ضرباتها العسكرية في أوكرانيا.

 

توقف عملية الشراء


وتابع مجدي يوسف مراسل صدى البلد، أن توقف عملية الشراء في بروكسيل أدى إلى عدم ارتفاع الأسعار، لافتا إلى أن ارتفاع أسعار الكهرباء إلى درجة غير مسبوقة في دول الاتحاد الأوروبي. 


وأكمل مراسل صدى البلد، أن معظم المخابز أغلقت أبوابها في بروكسيل، بسبب ارتفاع أسعار الطاقة.

 



 

وثائق جو بايدن روسيا أحمد موسى الروسية الأوكرانية ارتفاع الأسعار

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