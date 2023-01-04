لا يعمل.. جو بايدن قضى 40% من ولايته في إجازة |صور

كشفت اللجنة الوطنية للحزب الجمهوري، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن، قضى حوالي 40% من عام 2022 الماضي وهو في إجازة.

وقالت اللجنة في تغريدة على "تويتر": "في عام 2022، أمضى جو بايدن 146 يوما، 40٪ من السنة، في إجازة"، كما نشرت صورة توضيحية تظهر فيها الأيام التي قضاها بايدن في إجازة حسب أشهر السنة.

بايدن في المنزل

وذكرت شبكة CNN الأمريكية في تقرير سابق أن بايدن أمضى أكثر من ربع وقته في العمل من منزله في ولاية ديلاوير، إما في منزله في ويلمنجتون أو في منزله في ريهوبوث بيتش.

وأشارت إلى أنه خلال 21 شهرا من ولايته، قام بايدن بـ 55 زيارة إلى ديلاوير، بإجمالي 174 يوما، كما قام بـ19 زيارة قضى فيها 64 يوما في منتجع كامب ديفيد الرئاسي في ريف ماريلاند.