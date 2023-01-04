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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بايدن يبحث التهديدات الكورية الشمالية مع رئيس وزراء اليابان منتصف يناير

صدى البلد

  أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي جو بايدن سيلتقي برئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا في واشنطن يوم 13 يناير الجاري لمواصلة تعميق العلاقات بين البلدين، ولمناقشة قضايا تتراوح بين تهديدات كوريا الشمالية النووية والصاروخية الباليستية إلى الحفاظ على السلام فوق تايوان.


وذكرت وكالة أنباء (كيودو) اليابانية أن هذه الزيارة ستكون الأولى له إلى العاصمة الأمريكية منذ توليه منصبه في أكتوبر 2021 رغم أن الزعيمين أجريا بالفعل محادثات عدة مرات، موضحة أن الاجتماع سوف يأتي في أعقاب قرار الحكومة اليابانية في ديسمبر الماضي بتعزيز الإنفاق الدفاعي بشكل كبير واكتساب قدرات هجومية بعيدة المدى كجزء من الجهود المبذولة لزيادة الردع وسط نفوذ الصين المتزايد واستمرار كوريا الشمالية في اختبار الصواريخ.


ومن جانبها، قالت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض كارين جان بيير - في بيان - "إن بايدن سيظهر أيضا دعمه لرئاسة اليابان لمجموعة السبع هذا العام، وولايتها التي بدأت لتوها كعضو غير دائم في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة".


وذكر البيان أن الحرب الروسية المستمرة على أوكرانيا و"الحفاظ على السلام والاستقرار عبر مضيق تايوان" ستكون من بين الأجندات.

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