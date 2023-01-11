أحمد زين: لا توجد في مصر سيارات ذاتية القيادة وصعب تطبيقها.. فيديو

أكد المهندس أحمد زين، رئيس لجنة الطاقة النظيفة بشعبة السيارات بالغرفة التجارية، أنه لا توجد في مصر سيارات ذاتية القيادة، مشيرًا إلى أنه من الصعب تطبيق سيارات ذاتية القيادة في مصر لأن هناك كم سيارات كبيرًا على الطرق.

وفال أحمد زين، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “من مصر”، عبر فضائية “سي بي سي”، إن السيارات ذاتية القيادة لو حدث توقف مفاجئ تتوقف على الفور، ولكن قد تواجه مشاكل أنها تتوقف على أكثر من مرة بسبب خطأ من السائق.

بها نفس الخاصية

وتابع رئيس لجنة الطاقة النظيفة بشعبة السيارات بالغرفة التجارية، أنه لو أردنا أن يتم تطبيق تجربة السيارات ذاتية القيادة، لا بد أن تكون أغلب السيارات على الطرق تكون بها نفس الخاصية.