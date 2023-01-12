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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

الأمين العام لمجلس التعاون يشيد بدور السعودية في تنظيم مؤتمر التعدين الدولي

صدى البلد

أشاد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف فلاح الحجرف، بالجهود الكبيرة التي تقودها المملكة العربية السعودية في تسليط الضوء والاهتمام على قطاع التعدين المهم، وبتنظيم واستضافة مؤتمر التعدين الدولي في نسخته الثانية بمركز الملك عبد العزيز الدولي للمؤتمرات بالرياض تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وبمشاركة أكثر من 60 دولة، مما سيتيح المجال للتعرّف على جهود الدول في إنتاج المعادن والاستفادة من التجارب وزيادة إسهام قطاع التعدين في المستقبل.

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وأكد الحجرف دور المملكة وريادتها على مستوى العالم في إمدادات الطاقة ، مبيناً أنَّ المؤتمر الذي يعقد بمشاركة أكثر من 200 متحدث من رواد صناعة الطاقة والمعادن والمسؤولين والخبراء من مختلف دول العالم، يعد منصة دولية شاملة لإتاحة الفرص للمستثمرين وشركات التعدين والأطراف المعنية بقطاع التعدين لمناقشة التطورات الاقتصادية والبيئية العالمية التي تؤثر على صناعة المعادن، والممارسات البيئية والاجتماعية من حيث المنافسة وتكافؤ الفرص، وكيفية بناء صناعة تعدينٍ مستدامة، وذلك عبر الاطّلاع على الإمكانات الجيولوجية الهائلة للمناطق المُستهدفة لتحقيق التعاون المثمر في هذا المجال الهام

كما أشاد بجهود المملكة الرائدة والدولية في تطوير المنطقة التعدينية المتميزة، كونها أصبحت مصدرًا رئيسيًا لتزايد الطلب المستقبلي على المعادن وسلاسل القيمة لها، منوهًا بالجهود التي بذلت من القائمين على المؤتمر ، متمنيا للمملكة والمشاركين في المؤتمر التوفيق وأن يخرج بتوصيات تدعم قطاع التعدين.

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