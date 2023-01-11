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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

اقتصاد الإمارات|سوق أبوظبي العالمي ينشر أنظمة الرعاية الصحية

أرشيفية
أرشيفية

أصدر سوق أبوظبي العالمي، المركز المالي الدولي الرائد في أبوظبي، الأنظمة الخاصّة بالرعاية الصحية لعام 2022، والتي تتبنى تشريعات الرعاية الصحية المطبقة في إمارة أبوظبي، بما في ذلك الأنظمة والقواعد والمعايير والتوجيهات والتعاميم الصادرة عن دائرة الصحة – أبوظبي لمزوّدي خدمات الرعاية الصحية وممارسي المهن الطبية، وذلك عبر تضمينها النظام التشريعي لسوق أبوظبي العالمي.

و بحسب وكالة انباء الامارات “وام" تحتفظ سلطة التسجيل لدى سوق أبوظبي العالمي بسلطة إصدار التراخيص لمرافق الرعاية الصحية العاملة ضمن نطاق اختصاص سوق أبوظبي العالمي بينما تكون دائرة الصحة في أبوظبي هي المُختصة بتطبيق الالتزامات التنظيمية الخاصة بمرافق الرعاية الصحية وممارسي المهن الطبية العاملين فيها بما في ذلك التصنيف والإشراف والمراقبة.

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وتهدف أنظمة الرعاية الصحية الجديدة إلى ضمان الالتزام بالمتطلبات التي تفرضها دائرة الصحة في أبوظبي من قبل جميع الكيانات المرخّصة في سوق أبوظبي العالمي لممارسة أيّ عمل أو نشاط في مجالات ‘الرعاية الصحية والعلاج الطبي والوقاية من الأمراض والاستشفاء، والمنتجات الطبية والتأمين والتثقيف الصحي والمعلومات، وعلاج المرضى الخارجيين، والبحوث الصحية والصيدلانية التي تجريها الشركات والمستشفيات والعيادات ومراكز العلاج ومراكز البحوث والصيدليات والمختبرات، سواء كانت عامة أم خاصة، والأفراد العاملين في قطاعي الرعاية الصحية العام أو الخاص.

وقال حمد صيّاح المزروعي، الرئيس التنفيذي لسلطة التسجيل لدى سوق أبوظبي العالمي: "يحرص سوق أبوظبي العالمي دائمًا على تعزيز التعاون الاستراتيجي المتبادل والتكامل المؤسّسي بين الهيئات الحكومية في إمارة أبوظبي للمساهمة في تحقيق رؤية أبوظبي الاقتصادية 2030. وفي هذا الإطار، وقّع سوق أبوظبي العالمي اتفاقية تعاون وتفويض مع دائرة الصحة – أبوظبي، للاستفادة من خبراتها في مجال تنظيم ومراقبة المنشآت الصحية والطبية والصيدلانية العاملة ضمن نطاق اختصاص سوق أبوظبي العالمي".

وأضاف المزروعي: "يوفّر تبني سوق أبوظبي العالمي لتشريعات الرعاية الصحية المطبّقة في إمارة أبوظبي راحة أكبر وثقة لدى المستثمرين في قطاع الرعاية الصحية والطبية والصيدلانية، ويؤكد على التناغم التامّ بين سوق أبوظبي العالمي وإمارة أبوظبي ككلّ من حيث تنظيم قطاع الرعاية الصحية".

الرعاية الصحية اقتصاد الامارات التثقيف الصحي سوق ابوظبي المهن الطبية

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