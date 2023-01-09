إنطلاق "ستيل فاب" بإكسبو الشارقة ..اليوم

تنطلق في مركز إكسبو الشارقة ، اليوم الاثنين ،فعاليات النسخة الـ 18 من معرض الفولاذ والصلب " ستيل فاب 2023" الحدث التجاري الأضخم من نوعه على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الذي ينظمه ويستضيفه المركز بدعم من «غرفة تجارة وصناعة الشارقة» ويجمع أكثر من 200 شركة من 33 دولة تمثل نُخبة المُصنعين والمُوردين العالميين.

ويشهد معرض الفولاذ والصلب " ستيل فاب 2023" - الذي يستمر حتى 12 يناير الجاري ويستقطب أكثر من 400 علامة تجارية محلية وعالمية - عرضاً لأحدث المنتجات والحلول والتقنيات العالمية في قطاع صناعة الحديد والصلب والتي ستقدمها أهم الدول الرائدة في هذا المجال عبر أجنحة وطنية تضم كبريات الشركات التجارية والمُصنعة في العالم وفي مقدمتها بريطانيا والصين وإيطاليا والهند وألمانيا وتركيا إلى جانب نخبة من أبرز الشركات المحلية والإقليمية.

ويحظى معرض "ستيل فاب 2023" بأجندة حافلة ترتقي بقطاع صناعة الحديد والصلب نحو آفاق واعدة حيث سيتسنى للزوار فرصة المشاركة في العديد من الجلسات والندوات الحوارية والاستماع إلى كبار اللاعبين المحليين الدوليين في مجال الأعمال المعدنية، والخبراء والمتخصصين الذي سيشاركون آراءهم وخبراتهم بشأن أبرز المواضيع الخاصة بالقطاع بما فيها مستقبل صناعة الحديد والصلب والاستدامة ومتغيرات سوق صناعة الصلب والفولاذ الإنشائي وأحدث مستجدات وتطورات هذه الصناعة على المستوى العالمي.

كما ستشهد فعاليات النسخة الـ 18 من "ستيل فاب 2023" إطلاق مسابقة "أفضل لحام" التي ينظمها مركز إكسبو الشارقة بالتعاون مع شركة "ESAB" ومعهد الشرق الأوسط للتدريب الصناعي وذلك بهدف تعزيز التميز في صناعة اللحام لدى المحترفين والمهنيين في هذا المجال من مختلف الشركات الرائدة المشاركة في المعرض.

انطلاق فعاليات ستيل فاب 2023

ويتزامن "ستيل فاب 2023" مع انطلاق فعاليات معرض "فاستنرز وورلد ميدل إيست" المخصص للربط وصناعة التثبيت ويقدم تغطية شاملة لوسائل التثبيت الصناعية وأنظمة التجميع والتركيب وتكنولوجيا تصنيع وسائل التثبيت، كما يركز ستيل فاب 2023 على التقنيات الحديثة والمجالات المتخصصة بما سيتضمنه من عرض لأبرز الآلات والتجهيزات والمكائن الخاصة بصناعة الصلب وأنظمة القطع التي تعمل بالتحكم الرقمي باستخدام الحاسوب ومصادر الطاقة المستخدمة في آلات القطع واللحام والمواد والمنتجات الاستهلاكية والكماليات وأجهزة اللحام بالحزمة الإلكترونية ومعدات مناولة المواد وأنظمة الليزر منخفضة التكلفة ومخصصة لقطع المعادن إضافة إلى ماكينات تصنيع الصلب والروبوتات التي تعمل بالذكاء الاصطناعي.

ويقدم الحدث - الذي يفتح أبوابه للزوار يومياً من الساعة العاشرة صباحاً وحتى السابعة مساءً - فرصة سانحة للشركات والمصانع الباحثة عن آخر ما توصلت إليه التكنولوجيا من معدات وأجهزة حديثة توفر عائد استثمار سريع وتكلفة محدودة على مُصنّعي مختلف أنواع الهياكل وغير ذلك من حلول معالجة فعالة وآمنة للصفائح والمقاطع وحواجز التدوير.