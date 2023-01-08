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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

ارتفاع أسعار الذهب في الإمارات اليوم الأحد 8 -1- 2023

مشغولات ذهبية - صورة
مشغولات ذهبية - صورة أرشيفية

ارتفعت أسعار الذهب في الإمارات اليوم الأحد 8-1-2023، متأثرة بالارتفاع في أسعار الذهب عالميا.

يستعرض "صدى البلد" أسعار الذهب في الإمارات اليوم الأحد 8 يناير  2023، ضمن نشرته الخدمية التي تتضمن أيضا أسعار صرف الدولار وأسعار العديد من السلع.

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3 آلاف جنيه تراجع.. أسعار الحديد اليوم الأحد 8-1-2023

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أسعار صرف الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد 8-1-2023

أسعار الذهب في الامارات اليوم 


تتأثر أسعار الذهب في الامارات وفقًا للتغيرات التى تطرأ على سعر أوقية الذهب عالميا سواء بالصعود أو الهبوط.

وفيما يلي نستعرض أسعار الذهب في الامارات اليوم الاحد   مقابل الدرهم الاماراتي:

أسعار الذهب في الامارات اليوم الاحد للجرام عيار 24  نحو 231.25 درهم إماراتى.

أسعار الذهب في الامارات اليوم الاحد للجرام عيار 22 نحو 212.50 درهم إماراتى  .

أسعار الذهب في الامارات اليوم الاحد للجرام عيار 21 نحو  202.50 درهم إماراتى .

أسعار الذهب في الامارات اليوم الاحد للجرام عيار 18 نحو  173.5درهم إماراتى  

سعر الذهب اليوم في الإمارات 


أسعار الذهب في الامارات اليوم  للجرام عيار 14 نحو  1353 درهم إماراتى .

أسعار الذهب في الامارات اليوم  للجرام عيار 12 نحو 115.5درهم إماراتى  .

أسعار الذهب في الامارات لـ الأوقية نحو 7197 درهم إماراتى .

أسعار الذهب في الاماراتى لـ الجنيه الذهب  نحو 1620 درهم إماراتى .

أسعار الذهب في الامارات لـ الكيلو نحو 231 الف درهم إماراتى.

تعتبر اسعار الذهب اليوم من السلع المتداولة يومياً، وأهم العوامل التي تؤثر بشكلٍ أو بآخر وهي معدل الفائدة الرئيسية وأسعار الذهب عالميا

الوحدةسعر الذهب بالدرهم الاماراتي
أسعار الذهب اليوم عيار 24231.25
سعر الذهب اليوم عيار 22212.00
سعر الذهب اليوم عيار 21202.50
سعر الذهب عيار 18173.50
سعر الذهب عيار 14135.00
سعر الذهب عيار 12115.50
الاونصة7,197
الجنيه الذهب1,620
الكيلو231,429
أسعار الذهب في الامارات سعر الذهب اليوم الذهب الامارات اقتصاد الامارات سعر الذهب اليوم عيار 24 سعر الذهب في الإمارات

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