ارتفاع أسعار الذهب في الإمارات اليوم الأحد 8 -1- 2023

ارتفعت أسعار الذهب في الإمارات اليوم الأحد 8-1-2023، متأثرة بالارتفاع في أسعار الذهب عالميا.

يستعرض "صدى البلد" أسعار الذهب في الإمارات اليوم الأحد 8 يناير 2023، ضمن نشرته الخدمية التي تتضمن أيضا أسعار صرف الدولار وأسعار العديد من السلع.

أسعار الذهب في الامارات اليوم



تتأثر أسعار الذهب في الامارات وفقًا للتغيرات التى تطرأ على سعر أوقية الذهب عالميا سواء بالصعود أو الهبوط.

وفيما يلي نستعرض أسعار الذهب في الامارات اليوم الاحد مقابل الدرهم الاماراتي:

أسعار الذهب في الامارات اليوم الاحد للجرام عيار 24 نحو 231.25 درهم إماراتى.

أسعار الذهب في الامارات اليوم الاحد للجرام عيار 22 نحو 212.50 درهم إماراتى .

أسعار الذهب في الامارات اليوم الاحد للجرام عيار 21 نحو 202.50 درهم إماراتى .

أسعار الذهب في الامارات اليوم الاحد للجرام عيار 18 نحو 173.5درهم إماراتى

سعر الذهب اليوم في الإمارات



أسعار الذهب في الامارات اليوم للجرام عيار 14 نحو 1353 درهم إماراتى .

أسعار الذهب في الامارات اليوم للجرام عيار 12 نحو 115.5درهم إماراتى .

أسعار الذهب في الامارات لـ الأوقية نحو 7197 درهم إماراتى .

أسعار الذهب في الاماراتى لـ الجنيه الذهب نحو 1620 درهم إماراتى .

أسعار الذهب في الامارات لـ الكيلو نحو 231 الف درهم إماراتى.

تعتبر اسعار الذهب اليوم من السلع المتداولة يومياً، وأهم العوامل التي تؤثر بشكلٍ أو بآخر وهي معدل الفائدة الرئيسية وأسعار الذهب عالميا