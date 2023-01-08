أستاذ اقتصاد: صادرات مصر الزراعية ارتفعت إلى 6 ونصف مليون طن.. فيديو

أكد الدكتور جمال صيام، أستاذ الاقتصاد الزراعي، أن الزيادة التاريخية في الصادرات الزراعية المصرية، ناتجة عن زيادة إنتاج الخضراوات والفاكهة، مضيفاً أن صادرات مصر الزراعية ارتفعت إلى 6 ونصف مليون طن .

100 ألف صوبة زراعية

وأضاف "صيام" خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "هذا الصباح" المذاع على فضائية "إ كسترا نيوز"، أن زيادة الإنتاج الزراعي في مصر، يرجع إلى عدة أسباب، منها: الصوب الزراعية التي أنشأتها الدولة المصرية، والتي يبلغ عددها حوالي 100 ألف صوبة زراعية، و التي سببت زيادة في الإنتاج تبلغ حوالي 2 مليون طن.

وتابع أستاذ الاقتصاد الزراعي، أنه تم توسيع سلسلة الدول التي يتم التصدير إليها، مؤكداً أنه يتم تصدير الإنتاج الزراعي المصري إلى دول الخليج، و دول الاتحاد الأوروبي، ودول جنوب شرق آسيا.