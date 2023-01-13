هيتحفظ .. محامٍ يكشف مفاجأة قانونية في البلاغ المقدّم ضد ياسمين عز

قال محمود السمري، المحامي بالنقض، إن البلاغ المقدم ضد الإعلامية ياسمين عز، سوف يتم حفظه في دفاتر النيابة العامة لأن برنامجها لا يحتوي على الإساءة والتحريض لأحد.

وأوضح السمري، ان البلاغ المقدم ضد الإعلامية ياسمين عز شوشرة إعلامية لا أكثر لأنه ليس هناك جريمة، موضحًا أن البلاغ سوف يتم حفظه لأن برنامجها لا يحتوي على الإساءة والتحريض لأحد.

محمود السمري محامي بالنقض

وكانت تقدمت نهاد لطفي ابوالقمصان بصفتها رئيس المركز المصري لحقوق المرأة ببلاغ ضد ياسمين عز ، مقدمة برنامج "كلام الناس" علي قناة إم بي سي مصر الفضائية.

وذكر البلاغ،"تطالعنا يوميا المبلغ ضدها ببرنامجها "كلام الناس" المذاع على قناة ام بى سى مصر الفضائية تبث من خلاله خطاب تحريضى لممارسة العنف ضد المرأة المصرية, وان علي النساء ان تقبل العنف والاهانة , كما يتضمن خطابها تهكم وسخرية وتنمر على حال الاسرة المصرية الزوجة والزوج المصرى تحديدا، مستغله احداث و مواقف فردية لوقائع واحداث تنشر على مواقع السوشيال ميديا لتطبيع اهانة وضرب الازواج للزوجات لتنشر بذلك افكار تهدم الاسرة المصرية التى تعد نواة المجتمع.

الاعلاميه ياسمين عز

وأوضح البلاغ"ضاربة عرض الحائط احكام الدستور المصري والقانون وتوجهات الدولة المصرية في ارساء مبادئ حقوق الانسان من خلال الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان واستراتيجية مصر 2030 , فضلا علي استهداف هدم جهود الدولة في تمكين المرأة المصرية اجتماعيا وسياسيا واقتصاديا والتي تبذل الدولة المصرية جهود كبيرة في مشرعات قومية متعددة منها المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، ولم تكتفي المشكو ضدها بمخالفة قيم الاسرة والتحريض علي العنف والتنمر بالمرأة والطفلة



وانما تجرأت علي اهانة رموز التاريخ المصرى بالاستخدام الجاهل لكلمة " فرعون " فى غير موضعها وبطريقة غير لائقة لتنجح في جعلها هدف للتهكم والسخرية من كافة المعترضين علي ما تبثة من جهل , حيث أستمرأت وشجعت ان تكون احاديثها اكبر مصدر للسخرية للعديد من النشطاء " البوجرز" لكلامها والتي تعمدت الزج فيها بكلمة " الفرعون الكبير " و " الفرعون الصغير " وان الزوج قطعة اثار نادرة , لابد من المحافظة عليها , وان تصطحبة الزوجة في يدها حتي وهي ذاهبة للحمام , وذلك بتعمد نشر صورة مشوهة عن الرجل المصري والسخرية منه ومن التاريخ المصري في ذات الوقت.

ايضا تطاولت وبإلحاح وصل الي حد الازعاج المتعمد" الذي وصل ان قالت في برنامجها عقب حادثة عنف لامرأة مصرية " واحد – صفر ليا " واستكملت الالحاح في بث رسائل أدت الي ازعاج العديد من المصريين.

كما قامت بالتحريض علي العلاقات بين الاطفال فيما يتعلق بالاخ والاخت والتعامل مع البنت كخادمة تخدم ما سمته " الفرعون الصغير " وان يناديها " بالجرس "

ايضا تتعمد المشكو في حقها الى نشر الجهل والخرافة بادعاء اقوال مرسلة ونشرها علي انها نظريات علمية تقول انها هي فقط مكن درسها مثل " الصوت الشتوي والصوت الصيفي " وغيرها من العبارات غير المفهومه .