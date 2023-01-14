عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

رحلة هدوء ..فيلم تسجيلي جديد عن معالم الإسكندرية

فيلم تسجيلي عن الإسكندرية
فيلم تسجيلي عن الإسكندرية

كشف الفنان الشاب  محمد الشرقاوي عن بطولته لفيلم تسجيلي  قصير عن السياحة في محافظة الإسكندرية وبأقل التكاليف..الفيلم  يركز علي جميع معالم الإسكندرية السياحية والأثرية التي تعمل علي جذب انتباه السياح من جميع أنحاء العالم وحتي المصريين بجميع أنحاء المحافظات .

قال  الشرقاوي في تصريحات صحفية إنه تم تصوير  الفيلم في٣ أيام فقط ومعدات بسيطة تفوق الإمكانيات المادية  لجروب العمل  الخاص به من المصورين والمخرجيين موضحا  أنه يحاول صنع  أفلام من نوع خاص وهي الأفلام القصيرة التي تبرز أهم الموضوعات بالمجتمع المصري ، موضحا  أنه كان يعمل لاعبا بنادي المقاولون العرب مما أعطاه اللياقة البدنية والذهنية التي من خلالها يستطيع التفكير  في موضوعات أفلامه بدقة وحرفية قبل البدء في العمل بها.

وأضاف الشرقاوي أن بعد تخرجه من الجامعة اتجه لدراسة التمثيل واشترك بالعديد من الورش التمثيلية التي تثقل العلم مع الموهبة وعمل بالعديد من المسرحيات والإعلانات

وأوضح أن العمل بمثابة فكرة جديدة حول تناول موضوع الآثار وعراقة الإسكندرية في حياة الانسان وبين بلدان العالم موضحا  أنه يقدم شخصيات حقيقية من خلال هذا الفيلم والأفلام القادمة.

واختتم أنه يتمني أن ينال الفيلم اعجاب الجمهور، خاصة في ظل تناوله فكرة جديدة ومهمة في حياة الإنسان، كما أعرب عن أمله في أن يشارك الفيلم في العديد من المهرجانات المحلية والدولية عقب طرحه.

 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تراجع 400 جنيه.. مفاجأة في أسعار الذهب اليوم وعيار 21 الآن

مفاجأة للمصريين|الدولار يتراجع 250 قرشًا لأول مرة وهذا سعره الأن في البنوك

مرتضى منصور يوقع عقوبة قاسية على إمام عاشور.. لهذا السبب

بعد الإفراج عن الأعلاف.. مفاجأة فى أسعار الدواجن اليوم السبت 14 يناير

قرار عاجل من ميدو لإنقاذ الإسماعيلي

الكويت .. تحرك عاجل من الحكومة بشأن إقامات آلاف من الوافدين

الترحيل للمخالفين.. قرار عاجل من السعودية بشأن بعض الوافدين

لقاء القمة.. حفنة من الغيابات في الأهلي وثنائي الزمالك يبتعدان عن المباراة

ترشيحاتنا

بورصة السيارات .. ارتفاع أسعار إيجل برو الجديدة

للفلاحين.. شروط الحصول على جرار من البنك الزراعي المصري

سلبها أعز ما تملك وراح يتجوز غيرها.. قاتل عريس كرداسة يروي دوافع جريمته

بعد اكتساح كرواتيا.. موعد مباراة مصر والمغرب في مونديال اليد

الضربة الأخيرة للسوق السوداء.. ماذا ينتظر الدولار في مصر؟

لاعبوا المؤسسة الرياضية العسكرية يحصدوا الميداليات الذهبية بكأس العالم للشباب لسيف المبارزة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

علامة في الأصابع تكشف الإصابة بـ تليف الكبد| احذر

دراسة: هذا النظام الغذائي يساعد المتزوجين على الإنجاب

الفراخ ولا السمك.. الأبحاث العلمية تكشف الأفضل لفقدان الوزن

بعد هجوم نارى عليها .. سعر غير متوقع لحذاء دنيا بطمة

فيديو

أحضان وقبلات.. فيديو جديد لـ شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب.. شاهد

كلمات حزينة.. منشور مؤثر من شقيق وديع جورج وسوف

الناس فسرت الموضوع بطريقة غلط.. تفاصيل جديدة عن زيارة شيرين لـ فضل شاكر

رئيس الأركان أركان يتفقد عناصر القوات المسلحة والمشروعات التنموية بشمال سيناء

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

ميكنة التقاضي بين الإنجاز والإنصاف

كريمة أبو العينين

الذاكرة والتاريخ

د. هشام فريد

من أهم أحداث عام 2022 .. توصيات COP27

نجاة عبد الرحمن

الاقتصاد المصري وحرب الجيل السابع

غادة جابر

قادة التغيير

عبد المعطى أحمد

حول فيديو كوبري الساحل!

كريمة أبو العينين

الخوف من العقوبة

عمر الأحمد

سوريا إلى الحضن العربي

اﻟﻤﺰﻳﺪ