رحلة هدوء ..فيلم تسجيلي جديد عن معالم الإسكندرية

كشف الفنان الشاب محمد الشرقاوي عن بطولته لفيلم تسجيلي قصير عن السياحة في محافظة الإسكندرية وبأقل التكاليف..الفيلم يركز علي جميع معالم الإسكندرية السياحية والأثرية التي تعمل علي جذب انتباه السياح من جميع أنحاء العالم وحتي المصريين بجميع أنحاء المحافظات .

قال الشرقاوي في تصريحات صحفية إنه تم تصوير الفيلم في٣ أيام فقط ومعدات بسيطة تفوق الإمكانيات المادية لجروب العمل الخاص به من المصورين والمخرجيين موضحا أنه يحاول صنع أفلام من نوع خاص وهي الأفلام القصيرة التي تبرز أهم الموضوعات بالمجتمع المصري ، موضحا أنه كان يعمل لاعبا بنادي المقاولون العرب مما أعطاه اللياقة البدنية والذهنية التي من خلالها يستطيع التفكير في موضوعات أفلامه بدقة وحرفية قبل البدء في العمل بها.

وأضاف الشرقاوي أن بعد تخرجه من الجامعة اتجه لدراسة التمثيل واشترك بالعديد من الورش التمثيلية التي تثقل العلم مع الموهبة وعمل بالعديد من المسرحيات والإعلانات

وأوضح أن العمل بمثابة فكرة جديدة حول تناول موضوع الآثار وعراقة الإسكندرية في حياة الانسان وبين بلدان العالم موضحا أنه يقدم شخصيات حقيقية من خلال هذا الفيلم والأفلام القادمة.

واختتم أنه يتمني أن ينال الفيلم اعجاب الجمهور، خاصة في ظل تناوله فكرة جديدة ومهمة في حياة الإنسان، كما أعرب عن أمله في أن يشارك الفيلم في العديد من المهرجانات المحلية والدولية عقب طرحه.