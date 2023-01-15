لم يتبق الكثير.. آخر موعد لشراء شهادات الـ25% من بنكي الأهلي ومصر

متى تنتهي شهادة 25%.. يتسائل الكثير من المواطنين عن آخر موعد لشراء شهادة 25% المقدمة من بنك مصر والبنك الأهلي، خاصة في ظل الإقبال الشديد من قبل المواطنين على استثمار أموالهم في الشهادة لفائدتها المرتفعة.

ويواصل بنكا مصر والأهلي، طرح شهادات 25% منذ الأربعاء قبل الماضي حتى الآن، حيث تقدم شهادة الادخار الجديدة للمواطنين بعائد سنوي بقيمة 25% لتصبح بذلك أعلى عائد شهادات استثمار في مصر.

ومن المرتقب أن تكون شهادات 25% مؤقتة لفترة زمنية محدودة وفقا لما أعلنه البنكين، كما أنها لن تجدد.. فما هو آخر موعد لشراء الشهادة؟.

تفاصيل شهادة 25%

فاجأ بنكا الأهلي ومصر، السوق المصري يوم الأربعاء 4 يناير 2023، بطرح شهادة مرتفعة العائد آجال سنة بفائدة مرتفعة 22.5% سنويا يصرف العائد شهريا، و25% سنويا يصرف مع نهاية استحقاق الشهادة.

وجمعت شهادة 25% مرتفعة العائد على مستوى البنوك، المطروحة فقط في أكبر بنكين حكوميين الأهلي ومصر، مدخرات بقيمة تخطت 250 مليار جنيه نتيجة زيادة الإقبال.

ولا يمكن للمواطنين استرداد شهادات 25% قبل مضي 6 أشهر، اعتبارًا من يوم العمل التالي ليوم الشراء، لكن يمكن استردادها قبل نهاية المدة وفقا والقواعد والشروط المعلنة في البنك الأهلي، فيما تسترد الشهادة في نهاية مدتها بكامل قيمتها الإسمية.

آخر موعد لشراء شهادات 25%

شهادات 25% لن تستمر كثيرا، ولم يعلن بعد عن آخر موعد لشراء شهادات 25%، وفقا لما أعلنه محمد الإتربي، رئيس بنك مصر ورئيس اتحاد البنوك، حيث أن الشهادة طرحت قبل 10 أيام من الآن.

فيما يتوقع خبراء الاقتصاد، أن تستمر مدة طرحها أسبوعين أو ثلاثة، بهدف تقليل معدلات التضخم وسحب السيولة من السوق وبالتالي مواجهة التضخم.

يذكر أن بنكي مصر والأهلي سبق وأعلنا إيقاف بيع شهادة الادخار مرتفعة العائد بنسبة 18%، 30 مايو الماضي، حيث وصلت حصيلة بيع الشهادة إلى حوالي 750 مليار جنيه خلال الفترة منذ بدء طرحها يوم 21 مارس الماضي وحتى وقفها، وفقا لهشام عكاشة رئيس البنك الأهلي المصري.

موعد استحقاق شهادة 25%

ومن المرتقب أن يبدأ استحقاق العائد على شهادة 25% من البنك الأهلي في يناير 2024، حيث سيتم إيداع قيمة الشهادة والعائد منها بقيمة 25% في نهاية مدتها بداية من يوم العمل التالي لشراء الشهادة، بعد عام في حسابات المواطنين.