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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

لو كسرت شهادة 18% وأعدت استثمارها في الـ 25%.. كسبانة ولا خسرانة؟

شهادة 25%
شهادة 25%

من أجل الاستثمار في شهادة 25% مرتفعة العائد.. يتسائل الكثير من أصحاب شهادات الإدخار القديمة عن موقفهم من كسر هذه الشهادات قبل موعدها: هل الأمر يستحق أم لا؟

يذكر أن بنكي الأهلي ومصر، طرحا الأسبوع الماضي، شهادة مرتفعة العائد آجال سنة بفائدة مرتفعة 22.5% سنويا يصرف العائد شهريا، و25% سنويا يصرف مع نهاية استحقاق الشهادة.

وجمعت شهادة 25% مرتفعة العائد على مستوى البنوك المطروحة فقط في أكبر بنكين حكوميين الأهلي ومصر قبل 6 أيام مدخرات بقيمة 155 مليار جنيه نتيجة زيادة الإقبال.

شروط كسر شهادات الإدخار

يتيح البنك الأهلي ومصر لعملائه حرية كسر الشهادات التابعة لهما لإعادة شراء الشهادة مرتفعة العائد بـ25%، ولكن يخضع كل نوع منها لدى البنكين لمعايير مختلفة.

من ضمن هذه المعايير، الفترة التي مرت على ربط الشهادة وكذلك حصيلة الشهادة جاءت من إصدارات جديدة أو تجديد شهادات قائمة لعميل في وقت سابق وكذلك حجم الغرامة.

ومن شروط كسر أي شهادة، مرور 6 شهور على شرائها باستثناء التجديدات التي تمت على شهادات قائمة ولم يتم كسرها فهي لا تخضع لهذا القيد نظرا لاستمرار ربطها دون إيداعها في حساب العميل.

شهادات الإدخار المسموح بكسرها

تنطبق الشروط السابقة على الشهادة بفائدة 14% والتي تم إصدارها 30 مايو الماضي، حيث يتيح بنكا الأهلى ومصر في هذا النوع من الشهادات إمكانية كسرها نتيجة مرور 6 شهور على بعض الإصدارات للعملاء ولكن الإصدارات الحديثة التي لم يمر عليها 6 شهور سيكون من الصعب كسرها نتيجة لنفس الأسباب السابقة.

فيما يصعب كسر الشهادة بفائدة 17.25%، الشهادة بفائدة 16% و 16.25%، فضلا عن شهادة 18%، خاصة في ظل ارتفاع غرامة الأخيرة، حيث لم يمر على الشهادات السابقة 6 أشهر.

وكان بنكا الأهلي ومصر قد طرحا شهادة 18% يوم 21 مارس الماضي، تزامنا مع الموجة الأولى لتحرير سعر صرف الجنيه خلال 2022، وتم إيقاف العمل بها بعد مرور 71 يوما من صدورها لجمع الحصيلة المستهدفة 750 مليار جنيه.

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غرامة كسر شهادة 18%

ويقترب بنكا الأهلي ومصر من رد استحقاقات بقيمة 750 مليار جنيه من شهادة 18% في حسابات العملاء حاملي الشهادة بداية من 22 مارس القادم حتى 31 مايو القادم حسب تاريخ إصدار كل شهادة.

ووفقا للموظفين، فإن فروع البنكين تستقبل يوميا العديد من العملاء للسؤال بشأن غرامة كسر الشهادات لإعادة استثمارها في شهادة الـ 25% والاستفادة من عائدها.

وبحسب خدمة عملاء أحد البنوك المصرية فإنه تم رفع نسبة الخسارة على كسر شهادات 18% إلى 85% بدلا من 70% بعد طرح شهادة بعائد مرتفع يصل لـ25%.

كسر شهادة 18% وعائد شهادة 25%

ويعني خسارة 85% من العائد على 100 ألف جنيه والمقدر بـ9000 جنيه في 6 أشهر خسارة 7650 جنيها من قيمة العائد الذي تم الحصول عليه في 6 اشهر ويزيد بزيادة العائد وهي نسبة تقديرية، ما يعني خسارة 11.475 جنيها من قيمة 13.500 الف جنيها التي يتم الحصول عليها في 9 أشهر.

وتمنح شهادة 25% عائد شهري بقيمة 1875 جنيها شهريا وذلك لان العائد 22.5% في حالة دورية صرف شهرية بينما تمنح 25 ألف جنيه دفعة واحدة في حالة دورية صرف العائد السنوية.

ويجب على العملاء التوجه للبنوك والتأكد من نسب الخسارة على العائد وفقا لكل شهادة ادخار وكذلك حساب العائد بشكل دقيق.

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