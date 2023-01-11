500 مليار جنيه حصيلة شهادة 25% قبل نهاية يناير.. تفاصيل

كشف محمد ماهر، رئيس الجمعية المصرية للأوراق المالية، أسباب وجود تباين في البورصة؛ نتيجة عدة عوامل منها السياسات النقدية؛ وسعر الصرف، وشهادات الفائدة التي تم طرحها.

وقال ماهر، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير» عبر فضائية «صدى البلد»، إن البنوك الخاصة طرحت، أمس الثلاثاء، شهادات مثيلة؛ بعد وجود تنافس على ودائع العملاء؛ بهدف مواجهة التضخم؛ مشيرًا إلى أن هذه الخطوة ستؤتي ثمارها.

وتوقّع محمد ماهر، رئيس الجمعية المصرية للأوراق المالية، أن تجني شهادات الـ 25% حوالي 500 مليار جنيه قبل نهاية الشهر الجاري.