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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

أصحاب واقعة كفن عين شمس.. تأجيل محاكمة 11 متهمًا في 13 قضية مخالفة مبان

أرشيفية
أرشيفية

قررت محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة في العباسية، اليوم، تأجيل محاكمة 11 متهما في واقعة كفن عين شمس،لاتهامهم في 13 قضية مخالفة مبان  للأسبوع الثالث من فبراير القادم.

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وكانت محكمة جنايات شمال القاهرة بالعباسية قضت بمعاقبة المتهمين من الأول إلى الثالث بالسجن المشدد 10 سنوات،ومن الرابع إلى السادس بالسجن المشدد 5 سنوات، ومن المتهم السابع إلى الثاني عشر بالسجن سنتين، وعلى باقي المتهمين بالبراءة في القضية الأم المعروفة إعلاميًّا بـفيديو الكفن.


 

وجاء في أمر الإحالة أن النيابة العامة وجَّهت إلى المتهمين تهم خطف المجني عليهم: عاطف حسن عبد الخالق، رجلأعمال ومالك باخرة نيلية شهيرة، ومحسن حسن عبد الخالق، وإسلام عاطف حسن عبد الخالق، بطريق التحايل.


 

وأوضح أمر الإحالة أن المتهمين الأول والثاني أوحيا للمتهم الثامن باستدراج المجني عليهم إلى حيث وجود باقي المتهمين، فاستغل سابق علاقته بالمجني عليه الأول، وأوهمه بأنه توسط لدى المتهمين لإنهاء خلافهم وعقد مجلس صلح بينهم لذلك، فانصاعوا له رغبة منهم لإنهاء ذلك الخلاف، وتمكن بتلك الحيلة من بلوغ مقصد المتهمين.

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