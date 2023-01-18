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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

صحة الدقهلية تختتم ورشة عمل تدريبية عن أحدث الطرق والأساليب العلمية للأشعة المقطعية|صور

صورة من الحدث
صورة من الحدث

عقدت الإدارة العامة للأشعة بمديرية الصحة بالدقهلية، دورة تدريبية عن أحدث الطرق والأساليب العلمية في مجال الأشعة المقطعية خلال الفترة من 8 وحتى 18 يناير.
وقال الدكتور شريف ابراهيم مسؤول الاشعة بالمديرية إن الدورة تناولت محاضرات نظرية بقاعة المحاضرات بمستشفى الجلدية الى جانب ورش عمل تدريبية بحضور 130 من فني الاشعة بالمستشفيات التابعة.
في حين تم تنظيم الجانب العملي من الورشة بمستشفيات دكرنس العام ،اجا المركزي، منية النصر المركزي، فضلا عن مستشفى السنبلاوين العام، وصدر المنصورة.

 وذلك تحت اشراف الدكتور محمد فوزي مستشار الوزير للاشعة والمشرف على الادارة العامة للاشعة.
فيما قامت الدكتورة عبير عبد الغني وكيل المديرية بالتوزيع شهادات التقدير وشكر للمشاركين تثميناً لجهودهم.

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الدقهلية مستشفى السنبلاوين العام صحة الدقهلية مستشفى السنبلاوين ورشة عمل تدريبية

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