مفاجأة.. رابطة الأندية تعلن أفضل لاعب في مباراة الأهلي والزمالك

أعلنت رابطة الأندية المصرية المحترفة عن أفضل لاعب في مباراة الأهلي والزمالك، التي جرت بينهما اليوم السبت، ضمن منافسات بطولة الدوري المصري.



وحقق الأهلي الفوز على الزمالك بثلاثية نظيفة على أرضية ملعب استاد القاهرة الدولي، في الجولة 14 من الدوري.



واختارت رابطة الأندية أليو ديانج لاعب خط وسط الأهلي كأفضل لاعب في المباراة نظرًا لأدائه المميز مع الفريق في مواجهة الزمالك.

ونشر حساب رابطة الأندية الرسمي على موقع "تويتر": "دبابة الأهلي، أليو ديانج الذي تجده في كل أرجاء الملعب يفوز بجائزة رجل المباراة في ديربي القاهرة اليوم".

وبهذا الفوز ينفرد الأهلي بصدارة جدول الدوري المصري بعدما رفع رصيده إلى 34 نقطة، بينما يتجمد رصيد الزمالك عند النقطة 26 محتلًا المركز الرابع.