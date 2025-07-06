العدالة أولاً.. وزيرة التضامن: هدفنا الأسمى هو «أمن الإنسان».. ودعم الدولة للفقراء «مستدام»

أكدت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، أن أمن الإنسان هو الهدف الأسمى الذي تسعى إليه الوزارة، موضحةً أن قانون الضمان الاجتماعي يُعد أحد أهم القوانين خلال الفترة الحالية، والذي يهدف إلى تحقيق العدالة.

وأضافت وزيرة التضامن الاجتماعي، خلال المؤتمر الصحفي الذي عُقد بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية، أن الهدف الثاني يتمثل في استدامة دعم الدولة للفئات الأكثر احتياجًا.

وأوضحت الوزيرة أن برنامج "تكافل وكرامة" ليس معاشًا كما يعتقد البعض، بل هو نظام ضمان اجتماعي، يُمثّل منظومة حماية تقدمها الدولة لبعض الفئات الأكثر احتياجًا، مشيرةً إلى أن هناك فئات غير مشروطة تحصل على الدعم مدى الحياة، مثل فئات "كرامة" وعدد من ذوي الإعاقة.