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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

لم تحسم..

رد رسمي من رئيس البنك الأهلي حول انتقال ناصر منسي للزمالك

ناصر منسي
ناصر منسي

أكد اللواء أشرف نصار، رئيس مجلس إدارة نادي البنك الأهلي، أن التفاوض مع الزمالك حول التعاقد مع ناصر منسي مهاجم الفريق الأول لكرة القدم، مازالت مستمرة حتى الآن.

لم تحسم.. رد رسمي من رئيس البنك الأهلي حول انتقال ناصر منسي للزمالك

وتابع "نصار"، خلال مداخلة هاتفية مع هاني حتحوت ببرنامجه "صباحكم رياضة"، على إذاعة الشباب والرياضة، "الأمور لم تنته حتى الآن، ولم يتم التوصل لاتفاق".

وأضاف "ما يتم إعلانه من أرقام غير صحيح حول الصفقة، ولكن سننتظر حتى نهاية الميركاتو لمعرفة ما سيحدث، ومنسي من المهاجمين المشاكسين ويستحق عرض جيد".

واختتم عن تجربة مارك كلاتينبرج في رئاسة لجنة الحكام: "الإنجليزي لم يُضف لمنظومة التحكيم في مصر، وأنا مع أن يتحمل المسؤولية عنصر مصري بكل تأكيد، ولكن مع توافر سُبل النجاح".

اشرف نصار نادي البنك الأهلي الزمالك ناصر منسى رئيس البنك الأهلي

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