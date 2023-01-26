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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

بينهم طفلين ..إصابة 4 أشخاص بحروق فى حادثين منفصلين بالبحيرة

إصابة 4 أشخاص بحروق
إصابة 4 أشخاص بحروق بالجسم فى حادثى منفصلين بالبحيرة

أصيب 4 أشخاص بينهم طفلين بحروق متفرقة بانحاء الجسم، اليوم الخميس، جراء حادثي منفصلين بنطاق مركزي أبو المطامير وحوش عيسي في البحيرة، وتم نقل المصابين للمستشفي لتلقي العلاج اللازم.

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تلقي اللواء أحمد خلف، مدير أمن البحيرة، إخطارًا من مأمور مركز شرطة حوش عيسي، يفيد باستقبال المستشفى مصابين بحادث صعق كهربائى بمنزل بزاوية صقر التابعة لمركز أبو المطامير، والإنتقال والفحص تبين حدوث حريق ناتج عن صعق كهربائي، وأسفر عن إصابة كل من:" منور.ب.ف"، ٥٦ عامًا، بحروق من الدرجه الثانيه والثالثه بالجسم ، " رشاد.ع.ال"، ٢٥ عامًا، بحروق من الدرجة الاولى والثانية بالجسم وجارى عمل الإسعافات الأولية والحجز بوحده الحروق بمستشفي حوش عيسي.
كما استقبلت مستشفى حوشى عيسى المركزى، طفلين مصابين بحروق نتيجة نشوب حريق ناتج عن إشعال لهب بوتاجاز بالمنزل.


وأسفر  الحادث عن إصابة كل من:" نرمين.م.ع"، ١٦ عامًا، بحروق بالزراعين والقدمين بنسبة 18% ،وشقيتها" جنى.م.ع"، ١٤عامًا، بحروق بالزراعين والقدمين والوجه من الدرجه الثانية والثالثة وجار عمل الإسعافات الأولية والحجز بوحده الحروق، وتحرر المحضر اللازمة بالواقعة.
 

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