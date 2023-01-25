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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إزالة 6 حالة تعد بإجمالي مساحة 1120 متر مربع بالبحيرة

إزالة 6 حالة تعدي
إزالة 6 حالة تعدي بإجمالي مساحة 1120 متر مربع بالبحيرة

أسفرت حملات إزالة التعديات التي نفذتها الوحدات المحلية لمركزي أبو المطامير ورشيد عن إزالة 6 حالات تعدي بإجمالى مساحة بلغت 1120 م2 عبارة عن إزالة 3 حالات تعدي بمساحة 800 م2 بأبو المطامير و 3 حالات تعدي بمساحة 320 م2 برشيد.

إزالة 6 حالة تعدي بإجمالي مساحة 1120 متر مربع  بالبحيرة
إزالة 6 حالة تعدي بإجمالي مساحة 1120 متر مربع  بالبحيرة
إزالة 6 حالة تعدي بإجمالي مساحة 1120 متر مربع  بالبحيرة

ذلك في إطار خطة محافظة البحيرة للحفاظ على الأراضي أملاك الدولة وإزالة أي تعديات عليها وكذا تنفيذ قرارات الإزالة الصادرة للحفاظ على الرقعة الزراعية وردع المخالفين وتأكيد هيبة الدولة والحفاظ على حق الشعب والدولة وذلك بالتنسيق بين كافة الأجهزة للتصدي بكل حسم لأي شكل من أشكال التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية.       

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