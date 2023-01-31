التنظيم والإدارة يعلن حاجة الصحة لتعيين 3 أخصائيي وقاية من الإشعاعات المؤينة

يعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، برئاسة الدكتور صالح الشيخ، عن حاجة وزارة الصحة والسكاان للتعيين 3 اخصائيي وقاية من الإشعاعات المؤينة بالمستوى الوظيفى الثالث (ج) بموازنة االوزارة، وذلك وفقاً لأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية.

ويمكن للراغبين في التقدم الإطلاع على الشروط والتقديم على موقع بوابة الوظائف الحكومية https://jobs.caoa.gov.eg/ ، اعتباراً من 15/ 2/ 2023حتى 2/ 3 / 2023 .

ونصت شروط الإعلان على الآتي:-

1- أن يكون متمتعاً بالجنسية المصرية.

2- أن يكون محمود السيرة، حسن السمعة.

3- ألا يكون قد سبق الحُكم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رُد إليه اعتباره.

4- ألا يكون قد سبق فصله من الخدمة بحكم أو قرار تأديبي نهائي، ما لم تمض على صدوره أربع سنوات على الأقل.

5- ألا يزيد السن المتقدم عن 35 عاماً في تاريخ نشر الإعلان.

6- أن يكون المتقدم حاصل على بكالوريوس علوم قسم فيزياء أو قسم فيزياء حيوية .

7- أن يجتاز بنجاح كافة الامتحانات المقررة لشغل الوظيفة؟

8- أن يجتاز بنجاح الكشف الطبي، وتحليل المخدرات لمن اجتازوا الامتحانات

9- أن يقدم المتقدم إقراراً بقبول العمل في أي مكان بجمهورية مصر العربية وفقاً لما تقتضيه مصلحة العمل بالوزارة.

10- سداد مبلغ مقداره (24) جنيهاً (أربعة وعشرون جنيهاً فقط لاغير) لحساب الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة عن طريق الإيداع بكافة فروع البنوك الآتية :- ( البنك الأهلي المصري – بنك مصر – بنك القاهرة) والتي تعمل في نظام التمويل الحكومي بكافة محافظات الجمهورية على حساب الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة رقم 781200/450/9 حـ/ حصيلة رسوم أداء شغل الوظائف الحكومية ، بخلاف مصروفات الإيداع.

المستندات المطلوبة ينبغي أن تكون جميعها أصلية ملونة وفي صيغة JPG :-

- صورة شخصية حديثة.

- بطاقة الرقم القومي سارية (وجهين)

-صحيفة حالة جنائية سارية موجهة للجهاز المركزى للتنظيم والإدارة أو وزارة الصحة والسكان (وجهين بحسب الأحوال) .

- المؤهل الدراسي.

- المؤهل الأعلى ( إن وجد).

- الموقف من الخدمة العسكرية للذكور أو الخدمة العامة للاناث .

- شهادة التأهيل أو بطاقة الخدمات المتكاملة في حالة الإعاقة.

- إيصال الإيداع البنكي .

- لن يُلتفت للطلبات ما لم تكن المستندات أصلية ملونة بإستثناء الموقف من الخدمة العسكرية.

- يجب رفع أصول المستندات المشار إليها بعاليه بصيغة (jpg).

- يُرجى التأكد من المرفقات قبل تحميلها وفي حالة عدم مطابقة المستندات للشروط المطلوبة ستيم رفض الطلب.