رمضان السيد: سافيو لن يكمل مسيرته في الأهلي.. والأموال لا تصنع التاريخ

أكد رمضان السيد نجم النادي الأهلي السابق، أن التاريخ الكروي يُصنع في القلعة الحمراء، مشيرًا إلى أن رمضان صبحي يتمنى العودة إلى الأهلي الآن بل ويدفع مقابل مالي للقلعة الحمراء.

وقال في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس: "رمضان صبحي يتمنى العودة للأهلي بل ويدفع فلوس للنادي أيضًا، الفريق الأحمر حصد أكثر من 12 بطولة منذ رحيله".

واضاف: "الأموال التي حصل عليها أحمد فتحي وعبدالله السعيد ورمضان صبحي من بيراميدز، كانوا سيربحون نفس المبالغ من الأهلي سواء من الاعلانات أو في العمل المستقبلي داخل النادي، رمضان يتواجد منذ موسمين مع بيراميدز، لم ألاحظ تقديمه أداء جيد إلا من 3 مباريات فقط، بعدما ابتعد لفترة طويلة للغاية منذ امم افريقيا مع شوقي غريب".

وتابع رمضان السيد: "برونو سافيو لن يكمل مسيرته مع الأهلي وليس هو الجناح البرازيلي الذي يصنع الفارق، اختياره كان خاطئًا من الأساس، لم يُثبت وجوده والمدير الفني غير مُقتنع واستبعاده يؤكد ذلك".

وزاد: "بيرسي تاو كثير الإصابات لكن لاعب جيد، والمدرب كولر لديه ثقة في قدراته أكثر من سافيو، بينما شادي حسين لم يضع قدميه حتى الآن في التشكيل الأساسي لفريق الأهلي، لم يقدم الأداء المنتظر، كان في صفوف سيراميكا يقدم أداءًا أفضل بمراحل".

وأكمل: "كولر صرح بأن هناك مشكلة في الهجوم، وهناك ظلم للمهاجمين في ظل عدم الاستمرارية لأي لاعب والتدوير بين شادي حسين ومحمد شريف وبيرسي تاو وكهربا وأكثر من لاعب، أي لاعب يحتاج للمشاركة، كما أن شادي حسين يلعب في نادٍ جماهيري وتحت ضغوط، وأتمنى أن يستوعب خروجه من القائمة ويعود لمستواه سريعًا".

وأكد: "برونو سافيو كان يتمنى بالتأكيد المشاركة في كأس العالم للأندية، لكن مستواه لم يرقى للعب أساسيًا ولا يصنع الفارق وهذا واضح مع لمساته، في لقاء سموحة وصلت له 15 كرة، لم يستطيع المرور من المنافس، ويفتقد للسرعات والمهارة التي يتمتع بها اي لاعب برازيلي".

وحول توقعاته للمباراة بين الأهلي وأوكلاند، قال: "هي أهم مباراة في البطولة من أجل الصعود للأدواء المتقدمة في البطولة، وفي البطولة السابقة الأهلي قدم افضل مبارياته أمام الهلال، وأتوقع أن يكون هو الشناوي

هاني، عبدالمنعم، متولي، معلول، وديانج، حمدي فتحي، السولية، عبدالقادر، كهربا، الشحات.. ولو شارك أفشة سيكون ثالث في الوسط ولديه قدرات فنية في صناعة اللعب".

وأتم: "أتوقع فوز الأهلي على أوكلاند سيتي والصعود للدور القادم".