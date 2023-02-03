دون إصابات .. إخماد حريق اندلع بشقة سكنية بشارع السلطان حسين

تمكنت قوات الحماية المدنية في الإسكندرية، في إخماد حريق اندلع في شقة سكنية بشارع السلطان حسين وسط الإسكندرية، وذلك دون وقوع إصابات.

وبدأت الواقعة عندما تلقى قسم شرطة باب شرقي، إخطارا يفيد باندلاع حريق في الطابق الثالث في عقار بشارع السلطان حسين، وعلى الفور انتقلت القوات الأمنية رفقة سيارة الإسعاف لموقع البلاغ.

وبالفحص تبين أن الحريق وقع في شرفة الوحدة السكنية، وانتقل منها لداخل الشقة، وتم السيطرة عليه دون وقوع إصابات، ولكن مع وجود تلفيات بالشقة، وتم فصل الكهرباء عن العقار حتى انتهاء عملية الإطفاء والتبريد.

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لتتولى التحقيق.