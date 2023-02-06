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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

بمشاركة 50 منشأة.. وزير القوى العاملة يشهد ختام الملتقي الثاني للسلامة والصحة المهنية

صدى البلد

شهد وزير القوى العاملة حسن شحاتة، اليوم الاثنين، فعاليات ختام الملتقى الثاني للسلامة والصحة المهنية ،المنعقد في قرية آرابيا بمدينة الغردقة عاصمة محافظة البحر الأحمر ، بحضور ممثلين عن 50 منشأة صناعية.


وأكد الوزير في تصريحات صحفية  حرص الدولة المصرية على توفير كافة وسائل السلامة والصحة المهنية لحماية العامل من المخاطر المهنية، فضلا تحقيق الاستقرار في مواقع العمل وزيادة الإنتاج ،موضحا استعداد الوزارة على التدريب والمتابعة تنسيقا مع كافة الشركاء المعنيين، بشأن وسائل السلامة والصحة المهنية.


ومنح الوزير شهادات تقدير وتميز لعدد من المنشآت الفائزة بتطبيق إجراءات ومعايير السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل بهذه المنشآت.


وأهدى الوزير درع الوزارة  للمحافظ، كما أهدي اللواء أحمد عبدالعزيز مرزوق ،نيابة عن اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمرن درع المحافظة إلى وزير القوى العاملة حسن شحاتة  .
وكانت فعاليات الملتقى قد بدأت أمس الأحد ، بكلمة  أكدت فيها سهير الليثي رئيس الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية ، حرص الوزارة على التوعية بوسائل السلامة والصحة المهنية للحد من الحوادث الجسيمة والأمراض المهنية .


وقال المهندس محمد منتصر مدير عام الإدارة العامة للتفتيش التوجيهي للسلامة والصحة المهنية: إن الملتقى يعتبر علامة فارقة وبناء يبنى عليه رؤية لزيادة الوعي بذلك للملف.


من جانبه نوه هارون عبد العزيز مدير مديرية القوى العاملة بالبحر الأحمر ،الى أهميه الدور الذى يقوم به مهندسو ومسؤلو السلامة والصحة المهنية فى الحفاظ على سلامة وأمن المجتمع والذى يشمل أمن وسلام الأفراد ، وكذا أمن وسلامة المنشأت .


 وأشار إلى انه فى هذا الشأن فقد قامت المديرية خلال العام الماضى 2022 بالتفتيش فى مجال السلامة والصحة المهنية على 1513 منشأة واسفر عن تحرير 301 محضراً لمنشآت مخالفة ، ونظمت 53 حملة تفتيشية على المنشآت ، وبحثت 12 شكوى ، وعقدت 88 ندوة توعية وتثقيف للعاملين ومسئولى المنشآت بأهمية دور السلامة والصحة المهنية فى العمل والحياة .


حضر فاعليات الختام، من وزارة القوى العاملة منال عبد العزيز رئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب الوزير ، وايمن قطامش رئيس الإدارة المركزية للتدريب المهنى ، وسهير الليثى رئيس الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل ، واحمد إسماعيل مدير عام الادارة العامة لشؤون المديريات ، واحمد معروف مدير عام الادارة العامة للعلاقات العامة والمراسم .


وهبة احمد مدير عام الادارة العامة للتشغيل ، ومحمد منتصر مدير عام الإدارة العامة للتفتيش التوجيهي للسلامة والصحة المهنية، ورشا محمود باحث قانونى بمكتب الوزير ، ورضا العربى المدير التنفيذى لوحدة العمالة غير المنتظمة بالوزارة ،والمهندس طارق السيد باحث أول بالإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية، ومها خير مدير إدارة السلامة والصحة المهنية ومفتشى السلامة بالمديرية .


 كما شارك فى اللقاء القيادات التنفيذية بالمحافظة والعاملين بمديرية القوى العاملة.
 

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