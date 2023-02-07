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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

جامعة الأقصر توضح تفاصيل برنامج إعداد القادة العرب

صدى البلد

تحدث حمدي حسين ، القائم بأعمال رئيس جامعة الأقصر، عن برنامج إعداد القادة العرب المنعقد حاليا بالجامعة، قائلا: إن الفكرة جاءت من لقاء الرئيس عبدالفتاح السيسي مع وزراء الشباب العرب، حيث أكد الرئيس السيسي خلال لقاءه على أن عام 2023 عام للشباب العربي.

وأضاف حمدي حسين خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج صباحك مصري المذاع على قناة أم بي سي مصر، أن البرنامج يتبع وزارة التعليم العالي ووزارة الشباب والرياضة، حيث تم إعداد برنامج مكثف، بالاشتراك مع اتحاد الجامعات العربية، لجمع أكثر من 16 دولة عربية في هذا البرنامج.

وأوضح أن البرنامج سيشهد جلسات علمية ثقافية تدريبية، من ضمنها الأمن القومي العربي ومستقبل شباب العرب، كما أن البرنامج يضم ورش محاكاة للأوضاع والوزارات.

وأضاف أنه سيتم تقديم محاضرات علمية بوجود مجموعة متخصصة من الأساتذة، منوها بأنه من الممكن أن يتم عقد هذا البرنامج في العديد من الدول العربية.

جامعة الاقصر القادة العرب الرئيس السيسي وزراء الشباب العرب اخبار التوك شو

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