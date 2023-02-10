نجم الأهلي السابق : برونو سافيو لا يصلح للمارد الأحمر

أكد محمد عبدالجليل نجم الأهلي السابق، أنه كان يجب مشاركة منتخب مصر الأوليمبي أو الشباب، في بطولة أمم إفريقيا للاعبين المحلليين التي أقيمت في الجزائر، مؤكدا أنه تابع عددًا من المباريات وشاهد عدة أسماء تصلح للانضمام لأندية كبيرة في مصر بحجم الأهلي.

وقال في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس: "يجب أن يشارك منتخب مصر الأوليمبي في بطولة أمم إفريقيا، من أجل تجهيز اللاعبين للمستقبل، وكذلك يستمر الدوري بصفة طبيعية، لأن كل فريق سيفقد لاعب او اثنين على أقصى تقدير، والمنتخب السعودي شارك في كأس الخليج بالصف الثاني أيضًا".

وأضاف: "معظم العناصر التي تلعب هذه البطولات، تحترف في أوروبا، وهو ما حدث مع منتخب الجزائر الذي شارك في كاس العرب على سبيل المثال.

وواصل: "فريق فيوتشر لديه عناصر مميزة وكذلك بيراميدز بدأ يتحسن مع باتشيكو".

وتابع: "حسام حسن الذي انتقل إلى سموحة من الأهلي يسير بشكل جيد هناك، لكن لست مع عودته مجددا، وهناك لاعبين تتألق في الأندية الآخرى".

وحول مواجهة الأهلي ضد فلامنجو، قال عبدالجليل: "المباراة صعبة، ودوافع الفريق البرازيلي كبيرة جدا بعد الخسارة الأولى أمام الهلال، وسيكون من الصعب عليهم الخسارة من جديد".

وتابع: "برونو سافيو لم يظهر بشكل جيد مع الأهلي ولا يصلح للفريق الأحمر، اللاعب كثير التنقل بين الأندية وهناك شئ وراء كثرة رحيله بين الفرق".

وأتم: "قد يكون هناك مشاكل لبرونو سافيو في التأقلم مع الأهلي، وحال زوال هذه الأسباب قد يتألق مستقبلا مع الفريق، كل شئ وارد".