عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

نجم الأهلي السابق : برونو سافيو لا يصلح للمارد الأحمر

صدى البلد

أكد محمد عبدالجليل نجم الأهلي السابق، أنه كان يجب مشاركة منتخب مصر الأوليمبي أو الشباب، في بطولة أمم إفريقيا للاعبين المحلليين التي أقيمت في الجزائر، مؤكدا أنه تابع عددًا من المباريات وشاهد عدة أسماء تصلح للانضمام لأندية كبيرة في مصر بحجم الأهلي.

وقال في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس: "يجب أن يشارك منتخب مصر الأوليمبي في بطولة أمم إفريقيا، من أجل تجهيز اللاعبين للمستقبل، وكذلك يستمر الدوري بصفة طبيعية، لأن كل فريق سيفقد لاعب او اثنين على أقصى تقدير، والمنتخب السعودي شارك في كأس الخليج بالصف الثاني أيضًا".

txt

صدمة كبرى للأهلي قبل مواجهة فلامنجو في كأس العالم للأندية

txt

رد قاسي من مدحت شلبي على منتقدي الأهلي عقب الهزيمة برباعية أمام الريال

وأضاف: "معظم العناصر التي تلعب هذه البطولات، تحترف في أوروبا، وهو ما حدث مع منتخب الجزائر الذي شارك في كاس العرب على سبيل المثال.

وواصل: "فريق فيوتشر لديه عناصر مميزة وكذلك بيراميدز بدأ يتحسن مع باتشيكو".

وتابع: "حسام حسن الذي انتقل إلى سموحة من الأهلي يسير بشكل جيد هناك، لكن لست مع عودته مجددا، وهناك لاعبين تتألق في الأندية الآخرى".

وحول مواجهة الأهلي ضد فلامنجو، قال عبدالجليل: "المباراة صعبة، ودوافع الفريق البرازيلي كبيرة جدا بعد الخسارة الأولى أمام الهلال، وسيكون من الصعب عليهم الخسارة من جديد".

وتابع: "برونو سافيو لم يظهر بشكل جيد مع الأهلي ولا يصلح للفريق الأحمر، اللاعب كثير التنقل بين الأندية وهناك شئ وراء كثرة رحيله بين الفرق".

وأتم: "قد يكون هناك مشاكل لبرونو سافيو في التأقلم مع الأهلي، وحال زوال هذه الأسباب قد يتألق مستقبلا مع الفريق، كل شئ وارد".

الأهلى كأس العالم للاندية بيراميدز سموحة أمم أفريقيا مدحت شلبي كأس العالم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

كيلو الفراخ هينزل 20 جنيه .. مفاجأة في أسعار الدواجن والبيض اليوم

صدمة للجهاز الفني للأهلي قبل مواجهة فلامنجو بمونديال الأندية

محامي كهربا يزف بشرى سعيدة لجماهير الأهلي

اعتذار رسمي من أفشة للاعبي الأهلي وكولر لهذا السبب

ننشر فاتورة شبكة علا غانم.. من أمريكا وبـ 6 مليون جنيه

كيف يتم إعدام قاتل نيرة أشرف

دعاء مؤثر..أول تعليق من محمود كهربا بعد قرار الفيفا

عاجل.. بشرى سارة لـ الأهلي قبل مواجهة فلامنجو في كأس العالم للأندية

موضوعات متعلقة

صدمة كبرى للأهلي قبل مواجهة فلامنجو في كأس العالم للأندية

ترشيحاتنا

هبوط شديد في سعر الدولار عالميا

7 أحلام لو شوفتهم فى المنام أوعى تحكيهم لحد أبدا

مواعيد مباريات اليوم الجمعة 10-2-2023 والقنوات الناقلة

مجلس النواب يستأنف عقد جلسته العامة.. الأحد

خبير تغذية يكشف عن 7 مشروبات صباحية للتنحيف

الحرارة تهبط تحت الصفر وثلوج على هذه المناطق.. تفاصيل حالة الطقس اليوم

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فتاة تعثر على دودة وجوانتي داخل ساندوتش .. هل الخس السبب؟

نادية رشاد : غموض دوري جذبني لـ وبينا ميعاد .. وأظهر فى دور والدة طارق لطفي فى مذكرات زوج

طريقة عمل الفول المدمس على أصوله

خلي بالك.. علامة بالبطاطس تؤكد أنها سامة وتؤدي للموت

فيديو

رقم قياسي في توزيع الوجبات المدرسية.. ماذا تقدم سايلو فودز لمصر/فيديوجراف

ضربوهم واطلقوا عليهم كلب شرس.. قصة الاعتداء على أسرة الغربية

شاهد.. أتوبيس معلق فوق كوبري الدقي وتحرك عاجل لرفعه

غياب الأساسيين.. مواجهة نارية بين الأهلي وفلامنجو ومفاجأة أعلنها الفيفا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سامح لاشين

"الزلزال" لم ينقذ سوريا من "خرائط الحرب"

عماد نصر

إدارات الموارد البشرية في مصر والاهتمام المنتظر

عمر الأحمد

من المستفيد من كره موسكو ؟!

عبد المعطى أحمد

"ثومة" في ذكرى رحيلها

إبراهيم الشاذلى

الطيران المصري.. تحليق نحو القمة

مجدي أبوزيد

العنف.. مقدمة لظواهر أكثر خطورة

هبة النجار

إلى صغيري مروان

أحمد نجم

طلاق مبكر.. لماذا؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ