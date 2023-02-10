فرص واعدة للاستثمار.. مصر تقدم تسهيلات كبيرة لرجال الأعمال| إشادة دولية بالقاهرة

تعمل مصر منذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي، المسؤولية، على جذب الاستثمارات، وإنشاء بنية تحتية، ومشروعات جاذبة للاستثمار في مصر، ما يدعم الاقتصاد المصري، وهذا ما أشار إليه الرئيس السيسي، في كلمته، أمس، خلال افتتاح مدينة الصناعات الغذائية سايلو فودز، بمدينة السادات بمحافظة المنوفية.

وقال الرئيس: "إن المصنع الذي نفتتحه رغم ضخامته ليس كبيرا بالنسبة للدولة المصرية ولا يغطي إلا 18% من الاستهلاك المحلي ومع ذلك فقد احتاج وقتا كبيرا لإنشائه، ونحتاج إلى 100 مليار دولار على مدى سبع سنوات لسد الفجوة الاستيرادية والتي تصل إلى نحو 30 مليار دولار سنويا، لافتا إلى استعداد الدولة لتقديم كافة التسهيلات اللازمة في هذا الشأن".

كلمة الرئيس السيسي، أكدت أمس أن القاهرة تعمل بجد، وعلى استعداد لتقديم كل التسهيلات اللازمة، لـ تعزيز الاستثمار في مصر، وأن الدولة لا تمانع إطلاقا في تنفيذ المشروعات بمشاركة القطاع الخاص، وأن له دورا كبيرا في هذا الشأن.

ماذا توفر مختلف القطاعات للاقتصاد المصرية؟

الدكتور هاني جنينة، الخبير الاقتصادي، أكد في تصريحات صحفية، على أهمية القطاع الصناعي في دعم الاقتصاد، ورغم ذلك فإن القطاع الخدمي يتجاوز قطاع التصنيع في الوقت الحالي، لأنه لا يحتاج لأي مدخلات سوى العملة والطاقة، وهو ما تملكه مصر بوفرة حاليا، فيما يأتي القطاع اللوجيستي وإدارة الموانئ، والسياحة في المرتبة الثانية، حيث لا تتطلب هذه القطاعات مدخلات بالعملة الصعبة، وعلى العكس فإنها توفر الدولار في السوق المصرية.

وأضاف أنه إذا نظرنا إلى تقرير ميزان المدفوعات الأخير، فغن البيانات تشير إلى أن قطاع السياحة ساهم في توفير ما بين 8 إلى 9 مليارات دولار، كما وفرت قناة السويس ما يقرب من 8 مليارات دولار، دون تحميل الحكومة مسؤولية توفير أي عملة صعبة".

عوائد قطاع المنسوجات والملابس

وأشار جنينة إلى أن قطاع المنسوجات والملابس الجاهزة يصدر منتجات بنحو 2 مليار دولار، لكن في المقابل فقد بلغت قيمة مدخلات القطاع نحو ملياري دولار، ما يعني أنه لا يوجد عائد دولاري من هذا القطاع، لافتا إلى أن هناك نموا قويا بالقطاع المالي غير المصرفي في ظل تحركات البنك المركزي والتوسع في تطبيق الشمول المالي، مؤكدا أن هذا القطاع يمتلك فرصًا استثمارية ضخمة وواعدة.

وذكر أن قطاع الصناعة في مصر يمتلك ميزة نسبية في ظل تحركات الدول لزيادة صادراتها، حيث لدى مصر الغاز الطبيعي والموقع الجغرافي المتميز، ما يعزز من تحول مصر إلى موقع استراتيجي في القارة الإفريقية.

وأكد جنينة أن مصر تمتلك فرصًا جيدة في ما يتعلق باستثمارات الهيدروجين الأخضر، وأخرى في قطاع الأسمدة، مشيرا إلى أنه من المقرر أن يتم خلال الشهر المقبل افتتاح أكبر مصنع سماد في المنطقة بتكلفة استثمارية ضخمة، في ظل البنية التحتية الضخمة التي أنفقت عليها الحكومة المصرية مبالغ كبيرة خلال السنوات القليلة الماضية، وأصبح من الممكن الاستفادة منها في ظل تنويع وجذب الاستثمارات.

إشادات دولية عن الاستثمار في مصر