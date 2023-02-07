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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

شباب النواب: 28 مليار جنيه حجم الاستثمار بالرياضة.. وتعديلات القانون تسمح بتأسيس شركات

خلال اجتماع لجنة
خلال اجتماع لجنة الشباب و الرياضة بمجلس النواب

بدأ منذ قليل اجتماع لجنة الشباب والرياضة ، برئاسة الدكتور محمود حسين ، لمواصلة جلسات الاستماع حول تعديلات قانون الرياضة .

وأكد الدكتور محمود حسين ،  أن حجم الاستثمارات في المجال الرياضي في مصر بلغ حوالي ٢٨ مليار جنيه لافتا إلى أن التعديلات الخاصة بقانون الرياضة تجيز للهيئات الرياضية شركات وكذلك جواز قيدها بالبورصة المصرية.

قال الدكتور محمود حسين رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب أن الدول تتعامل مع الرياضة على أنها صناعة حيث أصبحت تسهم في الدخول لبعض الدول والأفراد بشكل مباشر كما أن الاستثمار في هذا المجال بات أمرا واضحا للجميع وعلينا كدولة أن نتوسع فيه.

و تابع : شملت التعديلات الخاصة بقانون الرياضة جواز تأسيس الهيئات الرياضية شركات وكذلك قيدها بالبورصة ، وكذلك فسح المجال أمام الهيئات الرياضية لانشاء شركات بجوار نشاطها المعتاد . 

لجنة الشباب جلسات الاستماع قانون الرياضة تعديلات قانون الرياضة محمود حسين

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