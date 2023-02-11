عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

حزب «المصريبن»: لقاء السيسي بالبرلمانيين العرب يعزز العمل المشترك في مواجهة التحديات

المستشار حسين أبو
المستشار حسين أبو العطا، رئيس حزب "المصريين"

ثمّن المستشار حسين أبو العطا، رئيس حزب "المصريين"، لقاء الرئيس السيسي مع رؤساء البرلمانات العربية المشاركين في المؤتمر الخامس للبرلمان العربي، مؤكدًا أن الرئيس السيسي منذ توليه مقاليد الحكم في البلاد وهو حريص على تعزيز أواصر التعاون مع الدول العربية الشقيقة، في إطار عملية التكامل العربي العربي، التي تسعى إليها الدولة المصرية دائما.

وقال "أبو العطا"، في بيان اليوم السبت، إن هذا اللقاء حمل بدوره رسائل غاية في الأهمية إلى الأمة العربية بأكملها في توقيت شديد الصعوبة يمر فيه العالم بعدد كبير من المتغيرات على الصعيدين السياسي والاقتصادي، موضحا أن الرئيس السيسي أكد خلال اللقاء على تقدير مصر لجهود تعزيز التواصل والتعاون البرلماني بين الدول العربية بما يسهم في تبادل الخبرات ودفع عملية التكامل بين الدول العربية، موضحا أن الرئيس السيسي لا يدخر جهدا تجاه الدفاع عن الأمن القومي العربي وتوحيد الصف العربي، وتنحية أي خلافات من أجل هدف أسمى وهو الوحدة العربية.

وأوضح رئيس حزب "المصريين"، أن وفد رؤساء المجالس والبرلمانات العربية ورؤساء الوفود المشاركين في المؤتمر الخامس للبرلمان العربي أعجبوا بالمسار السياسي والتنموي الذي اتخذته الدولة المصرية بقيادة الرئيس السيسي خلال السنوات الماضية، مؤكدا أن الرئيس السيسي أكد خلال اللقاء على حرص مصر على تعزيز العلاقات العربية المشتركة ودعم جميع الدول العربية في مساعيها لتحقيق الاستقرار والتنمية.

ولفت إلى أنه مما لا يخفى على أحد أن الأمن القومي العربي جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري، والدولة المصرية لا تقبل بأي حال من الأحوال المساس بأي دولة شقيقة، مثمنا دور البرلمان العربي في تعزيز العلاقات العربية - العربية وتعزيز العمل العربي المشترك في مواجهة التحديات التي تواجه الوطن العربي وعملية التنمية فيه، لا سيما في المجالات الاقتصادية والبشرية والتكامل الاقتصادي العربي وخدمة مصالح الأمة العربية وحفظ الأمن والسلم والاستقرار في المنطقة.

وأكد أن هناك علاقات تاريخية وروابط أخوية تربط مصر بشقيقاتها العرب، موضحا أن الرئيس السيسي يتواصل دائما مع الأشقاء العرب، لأن العلاقات بين مصر والأشقاء العرب تاريخية وممتدة وذات طبيعة خاصة، خاصة وأن القاهرة أحد الركائز الأساسية لأمن واطمئنان شعوب المنطقة العربية.

ونوه بأن الدولة المصرية تسعى جاهدة إلى مواجهة شتى الأزمات والتحديات التي تعرقل استقرار المنطقة العربية والأمن القومي العربي والخليجي، في إطار سياستها الخارجية التي تتسم بالتوازن والانضباط البناء وليس الهدم والفرقة، وخاصة إذا كان الحديث عن دول عربية شقيقة.

وأشار إلى أن لقاء الرئيس السيسي ورؤساء البرلمانات العربية سيسهم بدوره في تعزيز العمل العربي ومواجهة التحديات التي تواجه الأمة العربية، خاصة في ضوء المتغيرات العالمية التي تفرض تحديات مشتركة وهائلة تستدعي التعاون الدءوب والعمل بمنطق جمعي يسهم في الارتقاء بالعمل العربي وتعزيز جودة خدمات المواطنين العرب وحل المشكلات القائمة لدى بعض الدول العربية الشقيقة.

المستشار حسين أبو العطا رئيس حزب المصريين الرئيس السيسي رؤساء البرلمانات العربية التعاون البرلماني

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

شاهد من هنا.. مفاجأة في القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وفلامنجو البرازيلي

رسميا.. زيادة الإيجار القديم 15% لهذه الفئات والتطبيق بعد 20 يوما فقط

بيان من هيئة المساحة الجيولوجية السعودية.. ماذا يحدث؟

تعليق ساخر من فرج عامر بعد هزيمة الزمالك أمام بلوزداد الجزائري| شاهد

تحذير عاجل من الأرصاد .. أمطار غزيرة تضرب هذه المناطق خلال ساعات

القناة المجانية الناقلة وأسماء المعلقين .. شاهد مباراة الأهلي وفلامنجو

وحداني.. كهربا يثير الجدل بهذا المنشور| شاهد

مباراة الأهلي وفلامنجو مباشر الآن في بطولة كأس العالم للأندية

ترشيحاتنا

أحمد عبدالقادر يدرك التعادل لـ الأهلي أمام فلامنجو بمونديال الأندية

حلمي عبد الباقي يكشف حقيقة دخوله القسم بسبب خناقة فى نقابة الموسيقيين

ما معنى إسباغ الوضوء وكيف يتحقق؟ دار الإفتاء ترد

سفير روسيا بمصر: موسكو تدعم طلب القاهرة للانضمام إلى بريكست

35 دقيقة.. الشناوي ينقذ الأهلي ويحرم فلامنجو من الهدف الثاني

كينيا: إنذارات الولايات المتحدة والمملكة المتحدة بشأن الإرهاب "مؤسفة جدا''

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إطلالة ناعمة.. زوجة خالد سليم تستعرض جمالها| شاهد

علامة في اليد تكشف الإصابة بـ هشاشة العظام| لن تتوقع

بعد الزلازل.. الأرض على موعد مع كارثة اليوم 11فبراير

بملابس على الموضة.. زوجة ماجد المصري تثير الجدل |شاهد

فيديو

حلا شيحة تفاجئ جمهورها بدون حجاب.. ما القصة ؟

انسياخ الأرض كارثة طبيعية تهدد قرى الهند.. هل نشهد مأساة مثل زلزال تركيا؟

بأسعار من 160 جنيها.. الزراعة تطرح 3 أنواع من اللحوم بالأسواق

أول يوم دراسة في 12 محافظة.. 11 حدثا هاما في التيرم الثاني

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

رسالة حب ميريت آتون

آية عبد الرؤوف

الأبوة التائهة

منصور أبو العزم

أوكرانيا.. هل تحارب روسيا أم الفساد؟!

سامح لاشين

"الزلزال" لم ينقذ سوريا من "خرائط الحرب"

عماد نصر

إدارات الموارد البشرية في مصر والاهتمام المنتظر

عمر الأحمد

من المستفيد من كره موسكو ؟!

عبد المعطى أحمد

"ثومة" في ذكرى رحيلها

إبراهيم الشاذلى

الطيران المصري.. تحليق نحو القمة

اﻟﻤﺰﻳﺪ