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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

اليوم.. المالية تعرض رؤية مصر حول قضايا تمويل الاحتياجات لزيادة الإيرادات بدبي

وزارة المالية
وزارة المالية

يترأس وزارة المالية اليوم الأحد فعاليات الجلسة الرابعة من فعاليات المنتدى السابع للمالية العامة بالدول العربية تحت عنوان "تمويل الاحتياجات المالية: فرص تعزيز الإيرادات الداخلية، المقرر انطلاقه بإمارة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة.

 

ويناقش الدكتور محمد معيط وزير المالية، على هامش فعاليات المنتدي ما يواجه السياسات المالية بالمنطقة العربية من تحديات، في ظل القضايا البيئية والمتغيرات الاقتصادية العالمية.

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وبحسب تقارير صادرة عن وزارة المالية فإن مصر سوف تستعرض رؤيتها  للتعامل مع التحديات الاقتصادية العالمية خاصة فى مجال التمويل، بما يُسهم فى الحد من الآثار السلبية المعقدة التى تشابكت فيها تداعيات جائحة «كورونا»، والحرب بأوروبا، إضافة إلى ما تفرضه التغيرات المناخية من تحديات أخرى.


كما تعرض الوزارة استراتيجية إدارة المالية العامة المصرية في ظل التحديات الداخلية والخارجية التي تواجهها، وفرص تعزيز الإيرادات الداخلية.

وتسلط وزارة المالية الضوء علي جهود الدولة في تنفيذ الإصلاحات والتدابير اللازمة لضمان نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي مع صندوق النقد الدولي، موضحًا الإجراءات المتخذة لإفساح المجال بشكل أكبر للقطاع الخاص؛ ليصبح قاطرة التنمية الاقتصادي على المدى المتوسط والطويل.


كما يشارك الدكتور محمد معيط، وزير المالية، في جلسة رفيعة المستوى حول تمويل المناخ ضمن فعاليات القمة العالمية للحكومات التى تبدأ أعمالها بعد غد الإثنين فى دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، ويعقد الوزير عددًا من اللقاءات الثنائية مع نظرائه بالدول الشقيقة، ويلتقى أيضًا مع كريستالينا جورجيفا، مدير عام صندوق النقد الدولي، والدكتور عبد الرحمن الحميدى رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربى.
 

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