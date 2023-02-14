صحف الكويت .. السيسي يشيد بدور دول الخليج في تجاوز المرحلة الصعبة .. والقاهرة ترد على الباحث الهولندي بشأن زلزال مصر.. ومنع تسمية البنات والنساء بإسم ابنة زعيم كوريا الشمالية

- الكويت توافق للسفارة السورية على جمع التبرعات العينية لضحايا الزلازل

- إيران تعكف على تصميم قمر اصطناعي للتنبؤ بالزلازل

- صدور الحكم النهائي بحق زوج نانسي عجرم في قضية مقتل الشاب السوري

- 51 مليار جنيه لسداد مديونيات وتطوير شركات الغزل والنسيج

- بنجلاديش تعلن رئيسا جديدا للبلاد

أهتمت الصحف الكويتية الصادرة صباح اليوم بالعديد من الأخبار الدولية والمحلية والإقليمية .

فقد ابرزت صحيفة القبس ، الكويتية ،إشادة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أمس الاثنين، بدعم الكويت والإمارات والسعودية لمصر، وقال إنه لولا هذا الدعم لما تمكنت بلاده من مواجهة مجموعة من التحديات، التي قال إنها كانت متوازية ومتزامنة، وشدد على أن العمل والصبر والتضحية عوامل رئيسية لنجاح الدول والمجتمعات.

وقال السيسي، خلال مشاركته في جلسة خاصة كضيف شرف القمة العالمية للحكومات المنعقدة في الإمارات، إن بلاده تعرضت لمجموعة من التحديات المتوازية المتزامنة بعد 2011، لا سيما حالة التشرذم والتفكك واليأس التي عانى منها المصريون.

وحذر الرئيس المصري أن «الدولة حين تقع، من الصعب ترجع ثاني»، وقال إن ما حدث في 2011 كلف مصر 450 مليار دولار.

وأوضح أن المشروعات القومية، التي جرى تنفيذها في بلاده، وفرت 5 ملايين فرصة عمل للمصريين، وشدد على أن العمل والصبر والتضحية عوامل رئيسية لنجاح الدول والمجتمعات.

وأعلن أن مصر تستهدف بناء 24 مدينة ذكية تتوافق مع متطلبات المستقبل، وقال إن مصر نجحت في توفير 8 مليار دولار من خلال توفير شبكة نقل محدثة.

وكان الرئيس المصري وصل إلى دبي، الإثنين، في زيارة عمل يرأس خلالها مشاركة مصر ضيف شرف القمة العالمية للحكومات 2023.

وتجمع القمة العالمية للحكومات، التي انطلقت أعمالها في دبي، الاثنين وتستمر حتى 15 فبراير الجاري، على منصتها هذا العام 20 رئيس دولة وحكومة وأكثر من 250 وزيراً و10 آلاف من رجال الأعمال والمسؤولين الحكوميين وقادة الفكر والخبراء الأبرز في العالم، وأكثر من 80 منظمة عالمية.

وتتضمن القمة أكثر من 220 جلسة، يتحدث فيها 300 شخصية عالمية من الرؤساء والوزراء والخبراء والمفكرين وصنّاع المستقبل.



كما اشارت الصحيفة الي تصريحات معهد البحوث الفلكية المصري على ما أثاره الباحث الهولندي فرانك هوجيربيتس بأن ما ذكره مجرد «تنبؤات أقرب إلى التنجيم، ولا علاقة لها بالعلم»، وفق ما ذكرت وسائل إعلام مصرية.

وكان الباحث الهولندي،قد ذكر أن هناك نشاطًا زلزاليًا في لبنان والعراق وإيران وبعض الدول الأخرى، وأن هناك تغيرات في توزيع الضغط في المنطقة بعد حدوث زلزال تركيا، مضيفاً في مقطع فيديو نشره على قناته على «يوتيوب»، أنه تلقى أسئلة بشأن احتمالات حدوث زلزال في مصر أو لبنان، مضيفاً أنه نعم سيحدث، وأن هذه البلدان معرضة لنشاط زلزالي كبير ولكن لا يمكن الجزم بناء على النشاط الأخير، إذا كان ذلك سيحدث الأسبوع المقبل أو في غضون 5 أو 10 سنوات.

إلا أن معهد البحوث الفلكية المصري، اعتبر أن هذه التوقعات من قبيل «التنجيم والتي لا علاقة لها بالعلم»، حيث قال الدكتور جاد القاضي، مدير معهد البحوث الفلكية المصري، إن فكرة التوقع بحدوث الزلازل أمر نفاه العلماء والباحثون، فهو مجرد كلام لا يعتمد على أي حقائق علمية مرتبطة بالزلازل، مضيفاً أنه لا وجود للتنبؤ فيما يخص الزلازل وهو ما أكده معهد البحوث الفلكية في أكثر من مؤتمر صحفي نظمه المعهد في هذا الشأن.

وأوضح أن كل ما ذكره الباحث الهولندي من توقعات بشأن مصر ولبنان هو مجرد تنجيم وأبعد ما يكون عن العلم، مؤكداً أنه «كذب المنجمون ولو صدقوا»، وبالتالي فهو ليس أمراً علمياً يستحق الاهتمام به ولا ينبغي الفزع مما قاله من تنبؤات لا أساس علمي لها.

وطمأن المواطنين بأنه بشكل قاطع لا يمكن التنبؤ بحدوث أي زلزال في أي وقت في أي منطقة في العالم، ولا ينبغي تصديق ما يثار من مثل تلك التوقعات التي لا أساس لها.

من جانبه، قال الدكتور عباس شراقي، أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية بجامعة القاهرة، إن توقعات الباحث الهولندي بشأن مصر ومن قبلها تركيا وسوريا كلها توقعات غير علمية، مضيفاً أن توقعاته بشأن زلزال تركيا قبل حدوثه أمر مجرد مصادفة وليست كلاماً علمياً لأن معروف أن تركيا تقع على منطقة فوالق نشطة زلزالياً وهي حقيقية جيولوجية، لكن لا يمكن لأحد أن يتوقع متى يقع الزلزال وما قوته.



كما لفتت الصحيفة ذاتها الي موافقة وزارة الخارجية على طلب السفارة السورية لدى البلاد بجمع واستقبال التبرعات العينية لضحايا الزلازل.

وأبلغت مصادر القبس أن وزارة الخارجية تلقت كتاباً من السفارة تطلب فيه السماح لها باستقبال التبرعات العينية من أدوية وملابس وبطانيات وغيرها من مستلزمات الإغاثة، فسمحت الوزارة لها بذلك

بينما صحيفة النهار الكويتية ، فقد سلطت الضوء علي إعلان رئيس منظمة الأبحاث العلمية والصناعية الإيرانية حسن زمانيان، أن العمل جار في بلاده على تصميم قمر صناعي للتنبؤ بالزلازل سيحمل اسم "آيات".

وقال زمانيان : "لقد تمكنا من صنع القمر الصناعي "مصباح" مع 5000 محطة طرفية، ولا تقتصر الأنشطة على صنع هذا القمر الصناعي".

وأضاف رئيس منظمة الأبحاث العلمية والصناعية الإيرانية: "إننا نعمل حاليا على صنع قمر اصطناعي باسم "آيات" للتنبؤ بالزلازل".

وتابع قائلا: "يبدو أن صنع قمر صناعي للتنبؤ بالزلازل أمر صعب، ولكن بدعم من وزير العلوم محمد علي زلفي كل، يزدهر العمل العلمي الذي يؤدي إلى حل المشكلات".

وأشارت الصحيفة الي اصدار زعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ أون، قرارا يمنع النساء من تسمية أنفسهن باسم ابنته، جو آي، حسب صحيفة “بيزنس إنسايدر”

وتضمن القرار أيضا أنه يجب على كل أنثى تحمل هذا الاسم الذهاب لمكتب تسجيل الأسماء وتغييره، حيث لا تستطيع أي عائلة من الآن بعد صدور القرار إطلاق هذا الاسم على أي مولود جديد.

وأكدت وسائل إعلام كورية أن الحكومة تجبر الأشخاص على تغيير أسماءهم كجزء من جهود النظام لتكريم الفتاة الصغيرة، التي يُفترض أنها تبلغ من العمر حوالي 10 سنوات، ومن المتوقع أن تكون الزعيم القادم للبلاد.

وأفادت "إذاعة آسيا الحرة" بأن كوريا الشمالية تحظر على شعبها استخدام نفس اسم ابنة كيم جونغ أون.

وقالت إن السلطات الكورية الشمالية تجبر الفتيات والنساء على تغيير أسمائهن إذا تم تسميتهن "جو آي".

ونقل الموقع عن مصدرين مجهولين أحدهما يعيش في شمال بيونغان والآخر يعيش في جنوب بيونغان، قبلهما إن الحكومات المحلية في مدينتي جونغجو، وبيونغسونغ، أصدرت أوامر للنساء بتغيير شهادات ميلادهن.

وصرح أحد السكان في تقرير "إذاعة آسيا الحرة" الجمعة، بأن وزارة الأمن في مدينة جيونغجو استدعت النساء المسجلات في إدارة تسجيل المقيمين تحت اسم "جو آي" إلى وزارة السلامة لتغيير أسمائهن.

وقالوا إن فتاة تبلغ من العمر 12 عاما في منطقتهم تدعى "جو أي"، طلب من والديها إبلاغ وزارة السلامة لتغيير شهادة ميلادها.

وأضاف المصدر الذي لم يكشف عن اسمه، أن السلطات قالت إن اسمها محجوز الآن للأشخاص ذوي "أعلى درجات الكرامة".

وأدى الاهتمام الذي انصب على ابنة كيم إلى تكهنات بأنها قد تكون مهيأة لخلافة والدها

كما نبهت الصحيفة الي اصدار الهيئة الاتهامية في جبل لبنان قراراً بمنْع المحاكمة عن زوج الفنانة نانسي عجرم، الدكتور فادي الهاشم، في قضية مقتل الشاب السوري محمد الموسى.

وبحسب ما ظهر في صفحة من القرار تناقلتْها وسائل إعلام لبنانية فإن منْع المحاكمة عن الهاشم ارتكز على اعتبار ما قام به زوج عجرم دفاعاً مشروعاً عن النفس.

ومعلوم أن الموسى (سوري الجنسية) قضى في فيلا النجمة اللبنانية برصاص الهاشم (وهو طبيب أسنان) منتصف ليل 4-5 يناير 2020، حين اقتحم وكان ملثّماً ومسلّحاً (تبيّن لاحقاً أن مسدسه خلبي) الفيلا التي تقيم فيها عجرم مع زوجها وطفلاتها الثلاث بهدف السرقة.

بينما صحيفة الأنباء الكويتية ، فقد سلطت الضوء علي ، تصريحات رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، والتي اكد فيها أن الدولة قررت التدخل بقوة لدعم قطاع الغزل والنسيج، مشيرا إلى أن الشركة القابضة للغزل والنسيج تحتاج إلى 30 مليار جنيه لتطوير واستكمال إنشاء المصانع التابعة لها، فضلا عن تسوية مديونيات بقيمة 21 مليارا أخرى، أي ما نحتاجه في هذا الصدد 51 مليار جنيه.

جاء ذلك في تصريحات صحفية لرئيس الوزراء خلال زيارته امس لمدينة المحلة الكبرى لمتابعة جهود تطوير مشروعات الغزل والنسيج، يرافقه خلالها وزير التنمية المحلية هشام آمنة، ووزير قطاع الأعمال العام محمود عصمت، ومحافظ الغربية طارق رحمي، ومسؤولو الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج.



وأشارت الصحيفة ذاتها إلي ، إعلان لجنة الانتخابات في بنغلاديش محمد شهاب الدين - الذي رشحه حزب رابطة عوامي الحاكم - رئيسا جديدا للبلاد.

وسيخلف شهاب الدين وهو قاض سابق وعضو ب‍لجنة مكافحة الفساد، الرئيس محمد عبدالحميد، بحسب وكالة بلومبيرغ للأنباء.

ومن المقرر أن ينهي عبدالحميد الذي شغل المنصب منذ أبريل 2013، ولايته الثانية في أبريل المقبل..