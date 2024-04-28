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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

السيناريو الأسوأ.. فرنسا تعلن رفض الحرب وتطالب بتطبيق القرار 1701 في لبنان

وزير الخارجية الفرنسي
وزير الخارجية الفرنسي

أكد وزير الخارجية الفرنسي، ستيفان سيجورنيه، رفض بلاده سيناريو الحرب في لبنان؛ قائلا إن "الازمة طالت كثيرا ونتفادى أن تعصف في لبنان حرباً إقليمية، وندعو الاطراف كافة إلى ضبط النفس، ونحن نرفض السيناريو الأسوأ في لبنان وهو الحرب".

وأشار سيجورنيه،  خلال مؤتمر صحفي في قصر الصنوبر في ختام زيارته إلى لبنان، إلى أنه لا مصلحة لأحد أن يتوسع الصراع بين حزب الله واسرائيل ويجب أن يُطبق القرار 1701 كاملاً".

وأضاف: "إن قوات اليونيفيل تلعب دورا حاسما لتفادي السيناريو الأسوأ وعلى كل الاطراف ان تسمح لليونيفيل بالقيام بمهامها كاملة".

وأكد أن "فرنسا ستستمر بدعم الجيش اللبناني إلى جانب شركائنا، والعودة للاستقرار تتطلب إعادة انتشاره في الجنوب".

وشدد على ان "لبنان بحاجة إلى إصلاحات وسنواصل العمل على إخراج لبنان من أزمته".

وأعلن سيجورنيه أنه "بدون رئيس منتخب لبنان لن يدعى إلى طاولة المفاوضات".

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