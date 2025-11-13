مصطفى بكري في ذكرى استشهاد العقيد محمد مبروك: سيظل اسمه خالدا في عقول وقلوب المصريين

أكد الإعلامي مصطفى بكري، أنه تحل الأحد القادم ذكرى استشهاد العقيد محمد مبروك، معلقا “11 سنة مرت وتضحياته وكلماته ما تزال حاضرة”.

وقال مصطفى بكري، خلال تقديمه برنامج “حقائق وأسرار”، إن العقيد محمد مبروك كان واحدا من ضباط الأمن الوطني، وتمكن من رصد مخططات التخابر والاتصالات بين جماعة الإخوان وعناصر أجنبية في الخارج، مؤكدا أنه تحمل عبء المسئولية كالأبطال الذين يضحون من أجل الوطن وظل قابضا على الجمر.

وتابع مقدم برنامج “حقائق وأسرار”، أن الإخوان بعد توليهم الحكم، ترصدوا له بعد إدلائه بشهادته الكاشفة لمخططات الإخوان، وقتلوه وأطلقوا عليه رصاصات الغدر والخيانة.

وأشار مصطفى بكري إلى أنه رغم هذه الجريمة البشعة، ورغم استشهاد البطل محمد مبروك، بقى اسمه خالدا في قلوب المصريين، وظل محمد مبروك بوجه ملائكي ومواقفه الوطنية وتضحياته من أجل الوطن ظل يسكن في عقول المصريين.