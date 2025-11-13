هل هو مهندس كيمياء نووية؟.. مصطفى بكري يكشف تفاصيل مقـ.ـتل شاب في الإسكندرية

أكد الإعلامي مصطفى بكري، أن الحادث المروع في منطقة كرموز بالإسكندرية، والذي وقع فيه مهندس، تم تداول معلومات خاطئة عن هوية القتيل، وأنها شائعات خطيرة.

وقال مصطفى بكري، خلال تقديمه برنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، إن "البعض أكد أن القتيل مهندس كيمياء نووية، وبدأت التحليلات والتكهنات، لكن الحقيقة إن الضحية خريج هندسة بيشتغل مندوب مبيعات في توكيل سيارات، والقاتل كمان مهندس، لكنه بيعاني من اضطرابات نفسية، وتم ضبطه والسلاح المستخدم في الحادث".

وتابع مقدم برنامج “حقائق وأسرار”، أن من نفذ الجريمة لاذ بالفرار بسيارته من موقع الحادث وسط ذهول المارة، معلقا: التحريات الأولية كشفت أن الحادث نتيجة مشاجرة شخصية بين المجني عليه وصديقه.

وأشار إلى أن النيابة العامة بالإسكندرية، فتحت تحقيقًا موسعًا في الحادث، وأمرت بندب مفتش الصحة لتوقيع الكشف الطبي على الجثمان، والتحفظ على السلاح المستخدم، وسرعة إجراء تحريات المباحث حول ملابسات الواقعة.