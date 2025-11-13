قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ينطلق في أول يناير.. أسماء محطات المونوريل ومسار شرق النيل كاملا
ضرب طبيب بالنار بقنا .. والنقابة العامة : جريمة شروع في قتل مكتملة الأركان
واجهوه بسرعة وضروري | منشور مثير من ياسمين عبد العزيز لسبب صادم
هل هو مهندس كيمياء نووية؟.. مصطفى بكري يكشف تفاصيل مقـ.ـتل شاب في الإسكندرية
وزير الخارجية السوري: انتخابات رئاسية خلال 4 أو 5 سنوات
نتنياهو يحذر: مصير سوريا مرتبط بالسويداء وحماية الدروز
دفاع ناشئي بيراميدز: رئيس النادي زور محررات رسمية ويستحق العقاب
كان طلقها أحسن .. والدة عروس كفر الشيخ تكشف وفاة ابنتها فى شهر العسل | صور
بعد التعادل الإيجابي.. تحديد موعد مباراة الإياب بين العراق والإمارات في ملحق كأس العالم
مصطفى بكري: مصر أقوى من اختراقها بالشائعات
طعنة غادرة .. كيف أنهى شاب حياة زوجته بكفر الشيخ | القصة الكاملة
توك شو

هل هو مهندس كيمياء نووية؟.. مصطفى بكري يكشف تفاصيل مقـ.ـتل شاب في الإسكندرية

مصطفى بكري
مصطفى بكري
محمود محسن

أكد الإعلامي مصطفى بكري، أن  الحادث المروع في منطقة كرموز بالإسكندرية، والذي وقع فيه مهندس، تم تداول معلومات خاطئة عن هوية القتيل، وأنها شائعات خطيرة.

وقال مصطفى بكري، خلال تقديمه برنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، إن "البعض أكد أن القتيل مهندس كيمياء نووية، وبدأت التحليلات والتكهنات، لكن الحقيقة إن الضحية خريج هندسة بيشتغل مندوب مبيعات في توكيل سيارات، والقاتل كمان مهندس، لكنه بيعاني من اضطرابات نفسية، وتم ضبطه والسلاح المستخدم في الحادث".

وتابع مقدم برنامج “حقائق وأسرار”، أن من نفذ الجريمة لاذ بالفرار بسيارته من موقع الحادث وسط ذهول المارة، معلقا: التحريات الأولية كشفت أن الحادث نتيجة مشاجرة شخصية بين المجني عليه وصديقه.

وأشار إلى أن النيابة العامة بالإسكندرية، فتحت تحقيقًا موسعًا في الحادث، وأمرت بندب مفتش الصحة لتوقيع الكشف الطبي على الجثمان، والتحفظ على السلاح المستخدم، وسرعة إجراء تحريات المباحث حول ملابسات الواقعة.

