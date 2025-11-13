قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وأنت في البيت .. خطوات ضم الزوجة والأبناء لبطاقة التموين أون لاين
رشوة الضرائب .. هواتف المتهمين تكشف الجريمة كاملة | تفاصيل
خالد الغندور: اجتماع مرتقب بين لجنة تخطيط الأهلي وييس توروب لحسم ملفات الميركاتو الشتوي
حادث إسنا المروع ينهي حياة 7 أفراد من عائلة واحدة | تفاصيل مؤلمة
بسبب كريم محمود عبد العزيز | تطور صادم في بلاغات دينا الشربيني ضد مروة صبري
خالد الغندور: لا يوجد تواصل بين الأهلي ومحمد عبد المنعم منذ أكتوبر الماضي
تنبيه عاجل من الأرصاد: استمرار تدفق السحب الرعدية الممطرة بقوة على الإسكندرية والبحيرة وكفر الشيخ
بالأسماء.. مصرع شخصين وإصابة 11 آخرين في حادث انقلاب ميكروباص بسمالوط بالمنيا
تنتظر مصر أو أوزبكستان.. إيران تتأهل لنهائي بطولة كأس العين الدولية الودية بالفوز على كاب فيردي
خالد الغندور: الأهلي يغلق الباب أمام رحيل محمد عبدالله
آخر تحديث لسعر الجنيه الذهب مساء اليوم 13-11-2025
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

تطورات الوضع في السودان | مأساوي وبؤر مجاعة .. والعمل على وصول الدعم للأسر

السودان
السودان
محمود محسن

قال الدكتور عبد الحكيم الواعر مساعد المدير العام لمنظمة فاو، إنّ السودان كان يطلق عليه يوماً ما سلة الغذاء العربي، موضحًا، أنه بأزمة لا ترجع إلى القدرة الزراعية أو القدرة على الإنتاج بل بسبب النزاع وعرقلة الوصول الإنساني.

وأضاف خلال تصريحات مع الإعلامية أمل الحناوي، مقدمة برنامج «عن قرب مع أمل الحناوي»، المذاع على قناة «القاهرة الإخبارية»: "اليوم نتكلم على بؤر مجاعة متركزة في أماكن النزاعات تحديداً في الفاشر وكادوقلي وبعض المخيمات للنازحين داخلياً التي مُنعت حق الوصول إلى الغذاء".

وتابع: ليس ذلك فقط، المنظمات الإنسانية والمنظمات الأممية لم تتمكن من الوصول إلى هذه الأماكن لإيصال المساعدات اللازمة في الوقت المناسب، ومع ذلك هناك مجهودات كبيرة جداً تقوم بها الفاو مع مجموعة المساعدات الإنسانية لإمكانية الوصول إلى هؤلاء وإنقاذ هذه المجاعة".

وواصل: "حجم الكارثة كبير جداً في السودان، لأننا نتكلم على عدد كبير، وإن كان السودان، وللأسف، الكارثتين في غزة والسودان هما بصنع الإنسان وليست بصنع الظروف الطبيعية، لا مجاعة لا جفاف ولا فيضانات ولا مع وجود هذه الكوارث، ولكن ما زال أزمة التي تسبب فيها النزاعات والصراعات والحروب هي الأكبر في ذلك الوقت".

وأتم: "نحن نحاول الوصول إلى هذه الأماكن المهددة بالمجاعات بشكل عاجل، وربما سأعطيك بعض التفصيل لما تقوم به الفاو في السودان".

متحدث الصليب الأحمر بالسودان: وصول أعداد كبيرة من النازحين إلى محلية طويلة والوضع مأساوي

قال عدنان حزام، المتحدث باسم الصليب الأحمر في السودان، إن

وأشار في تصريحات مع الإعلامي أحمد أبو زيد، عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، إلى وصول آلاف الأسر إلى منطقة الطويلة التي تبعد نحو 60 كيلومترًا من الفاشر. وأوضح أن معظم النازحين يصلون إلى هذه المناطق بدون أي ممتلكات، بحثًا عن الأمان والمأوى وأبسط مقومات الحياة.

وتابع، أن تزايد أعداد النازحين يضع عبئًا كبيرًا على المأساة الإنسانية في السودان، وكذلك على المنظمات الإنسانية التي تسعى لتقديم المساعدة.

وأكد أن اللجنة الدولية للصليب الأحمر تعمل جنبًا إلى جنب مع شريكها الهلال الأحمر على مدار الساعة لتقديم الدعم اللازم لهذه الأسر، خاصة بعد التطورات الأخيرة في الفاشر.

وأوضح المتحدث أن الدعم يشمل تقديم العون الإغاثي الأساسي، ودعم المستوصفات والمستشفيات العاملة في منطقة الطويلة لتقديم الخدمات الصحية للنازحين.

وأشار إلى أن العمل مستمر لضمان وصول الاحتياجات الأساسية للأسر المتضررة، بما في ذلك الغذاء والمأوى والخدمات الطبية الضرورية.
 

السودان القدرة الزراعية الوصول الإنساني المجاعة الفاو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صورة أرشيفية

قتل صاحبه.. القبض على المتهم بقتل مهندس الكيمياء النووية بالإسكندرية

كان طلقها أحسن .. والدة عروس كفر الشيخ تكشف وفاة بنتها فى شهر العسل | صور

كان طلقها أحسن .. والدة عروس كفر الشيخ تكشف وفاة ابنتها فى شهر العسل | صور

صورة أرشيفية

يعمل في توكيل سيارات..مصدر يكشف حقائق حول مقتل مهندس كيمياء بالإسكندرية

بسبب خروجها فى وفت متأخر.. الداخلية تكشف تفاصيل التعدى على فتاة عين شمس

بسبب خروجها فى وفت متأخر..الداخلية تكشف تفاصيل التعدى على فتاة عين شمس

صورة المجني عليه

ابنة خالة المهندس قتيل الإسكندرية لـ صدى البلد: المتهم يدعي الجنون.. وهذه قصة صور زوجته الشخصية

مسلم

طلق مراته على الهوا.. مسلم: عمري ما هتجوز واحدة من الوسط الفني بتتباس وتتحضن

هبوط جديد في سعر الذهب عيار 21 بعد الارتفاع الكبير

هبوط جديد في سعر الذهب عيار 21 اليوم بعد الارتفاع الكبير

مسرح الواقعة

الداخلية تكشف حقيقة مقـ تل مهندس كيمياء نووية بالإسكندرية

ترشيحاتنا

منال عبداللطيف تخلع الحجاب

عايزة أتحرر .. منال عبد اللطيف تشعل السوشيال ميديا بعد ظهورها بدون حجاب

شيرين عبد الوهاب

تصاعد الخلافات .. شيرين عبد الوهاب تشتكي شقيقها رسميًا

نجوم الفن

أزرق ملكي.. هكذا سيطر اللون الأنيق على السجادة الحمراء في افتتاح القاهرة

بالصور

طريقة عمل ميني بيتزا.. سريعة وسهلة لعشاء لذيذ ومغذي

طريقة عمل ميني بيتزا
طريقة عمل ميني بيتزا
طريقة عمل ميني بيتزا

الزهايمر لم يعد مجرد فقدان ذاكرة .. العلماء يصفونه بـ«السكري من النوع الثالث»

الدماغ وسكر الدم.. علاقة معقدة بين الطاقة والوظيفة
الدماغ وسكر الدم.. علاقة معقدة بين الطاقة والوظيفة
الدماغ وسكر الدم.. علاقة معقدة بين الطاقة والوظيفة

طريقة عمل طاجن الكوسة بالبشاميل.. طعم بيتي غني ومميز

طريقة عمل طاجن الكوسة بالبشاميل
طريقة عمل طاجن الكوسة بالبشاميل
طريقة عمل طاجن الكوسة بالبشاميل

مصمم أزياء يعلق على إطلالة ليلى علوي بمهرجان القاهرة السينمائي.. جمع الصيحات أمر غير موفق

ليلية علوى في مهرجان القاهرة السينمائي
ليلية علوى في مهرجان القاهرة السينمائي
ليلية علوى في مهرجان القاهرة السينمائي

فيديو

منال عبداللطيف تخلع الحجاب

عايزة أتحرر .. منال عبد اللطيف تشعل السوشيال ميديا بعد ظهورها بدون حجاب

شيرين عبد الوهاب

تصاعد الخلافات .. شيرين عبد الوهاب تشتكي شقيقها رسميًا

نجوم الفن

أزرق ملكي.. هكذا سيطر اللون الأنيق على السجادة الحمراء في افتتاح القاهرة

صورة من فعاليات المؤتمر

إيديكس 2025.. تنظيم النسخة الرابعة من المعرض الدولي للصناعات الدفاعية في الأول من ديسمبر بحضور دولي واسع

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: صدقني خلاص

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: في الذكري الـ 21 لرحيل عرفات.. الثورة مستمرة

احمد عبد القوى

أحمد عبد القوي يكتب: حكايتي مع ( العِرْسَةِ )..!!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: العلاقات الحديثة هل تبحث عن الحب أم عن الأمان

المزيد