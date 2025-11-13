تطورات الوضع في السودان | مأساوي وبؤر مجاعة .. والعمل على وصول الدعم للأسر

قال الدكتور عبد الحكيم الواعر مساعد المدير العام لمنظمة فاو، إنّ السودان كان يطلق عليه يوماً ما سلة الغذاء العربي، موضحًا، أنه بأزمة لا ترجع إلى القدرة الزراعية أو القدرة على الإنتاج بل بسبب النزاع وعرقلة الوصول الإنساني.

وأضاف خلال تصريحات مع الإعلامية أمل الحناوي، مقدمة برنامج «عن قرب مع أمل الحناوي»، المذاع على قناة «القاهرة الإخبارية»: "اليوم نتكلم على بؤر مجاعة متركزة في أماكن النزاعات تحديداً في الفاشر وكادوقلي وبعض المخيمات للنازحين داخلياً التي مُنعت حق الوصول إلى الغذاء".

وتابع: ليس ذلك فقط، المنظمات الإنسانية والمنظمات الأممية لم تتمكن من الوصول إلى هذه الأماكن لإيصال المساعدات اللازمة في الوقت المناسب، ومع ذلك هناك مجهودات كبيرة جداً تقوم بها الفاو مع مجموعة المساعدات الإنسانية لإمكانية الوصول إلى هؤلاء وإنقاذ هذه المجاعة".

وواصل: "حجم الكارثة كبير جداً في السودان، لأننا نتكلم على عدد كبير، وإن كان السودان، وللأسف، الكارثتين في غزة والسودان هما بصنع الإنسان وليست بصنع الظروف الطبيعية، لا مجاعة لا جفاف ولا فيضانات ولا مع وجود هذه الكوارث، ولكن ما زال أزمة التي تسبب فيها النزاعات والصراعات والحروب هي الأكبر في ذلك الوقت".

وأتم: "نحن نحاول الوصول إلى هذه الأماكن المهددة بالمجاعات بشكل عاجل، وربما سأعطيك بعض التفصيل لما تقوم به الفاو في السودان".

متحدث الصليب الأحمر بالسودان: وصول أعداد كبيرة من النازحين إلى محلية طويلة والوضع مأساوي

قال عدنان حزام، المتحدث باسم الصليب الأحمر في السودان، إن

وأشار في تصريحات مع الإعلامي أحمد أبو زيد، عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، إلى وصول آلاف الأسر إلى منطقة الطويلة التي تبعد نحو 60 كيلومترًا من الفاشر. وأوضح أن معظم النازحين يصلون إلى هذه المناطق بدون أي ممتلكات، بحثًا عن الأمان والمأوى وأبسط مقومات الحياة.

وتابع، أن تزايد أعداد النازحين يضع عبئًا كبيرًا على المأساة الإنسانية في السودان، وكذلك على المنظمات الإنسانية التي تسعى لتقديم المساعدة.

وأكد أن اللجنة الدولية للصليب الأحمر تعمل جنبًا إلى جنب مع شريكها الهلال الأحمر على مدار الساعة لتقديم الدعم اللازم لهذه الأسر، خاصة بعد التطورات الأخيرة في الفاشر.

وأوضح المتحدث أن الدعم يشمل تقديم العون الإغاثي الأساسي، ودعم المستوصفات والمستشفيات العاملة في منطقة الطويلة لتقديم الخدمات الصحية للنازحين.

وأشار إلى أن العمل مستمر لضمان وصول الاحتياجات الأساسية للأسر المتضررة، بما في ذلك الغذاء والمأوى والخدمات الطبية الضرورية.

