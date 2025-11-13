وضعت قضيتا غزة والسودان أمام العالم.. شردي: دور مصر مهم للغاية

قال الإعلامي محمد مصطفى شردي، إن أحد الكتاب أكد أنه لولا مصر لم يحدث تقدم في ملف السودان، احنا مكتوب علينا دايما كده، انت داخل عشان تحافظ على حكومة وسيادة دولة عربية.

وأضاف شردي، في برنامج "الحياة اليوم" على فضائية "الحياة"، أنت اللي اقنعت العالم وحطيت القصية دي قدام العالم زي ما عملت في قضية غزة، منوها أن الدور المصري أصبح هاما للغاية.

وأشار إلى أن وزير الخارجية المصري أنهى زيارة السودان وتوجه إلى تركيا لمقابلة نظيره التركي لتعزيز العلاقات بين البلدين وتحدثا عن ملف غزة وأهمية الشراكة مع الولايات المتحدة الأمريكية لتحقيق السلام في هذه المنطقة والإلتزام بإنجازات قمة السلام في شرم الشيخ لإنهاء النزاع في غزة.