الضوء الأحمر .. شردي: تحذيرات للدول الداعمة لقوات الدعم السريع

قال الإعلامي محمد مصطفى شردي، إن كل الجهات الدولية بدأت تضيء النور الأحمر، وتحذر من استمرار بعض الدول في دعم وتسليح قوات الدعم السريع في السودان.

وأضاف شردي، في برنامج "الحياة اليوم" على فضائية "الحياة"، أنه في حالة استمرار هذه الدول على دعم قوات الدعم السريع وإرسال أسلحة لها وتشجيعها على ما تقوم به، تصبح مشاركة في جرائم الحرب التي تمت وده معناه محكمة جنائية دولية.

وأشار إلى أن قوات الدعم السريع يجب حظر تزويدها بالسلاح وهذا ما صرحت به وزارة الخارجية الأمريكية التي أكدت ممارستها ضغوطا على الدول الداعمة لقوات الدعم السريع ولم تعلن أسماء هذه الدول.