أول تعليق من الحكومة الإيرانية على مظاهرات مواطنيها

أكدت المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية فاطمة مهاجراني ان حكومةبلادها تنظر بجدية إلى احتجاجات المواطنين وتعترف بوجود مشكلات معيشية وتعمل بجد لحل الأزمة الاقتصادية في أقصر مدة.

وشددت مهاجراني في تصريحات لها على أن مطالب الشعب الإيراني واضحة ومحقة، مضيفة " ونحن نصغي إليها بدقة، ولن نسمح باستغلال الأعداء لأصوات الاعتراضات المحقة.

وفي وقت لاحق ؛ حث الرئيس الإيراني حكومته على الاستماع إلى "المطالب المشروعة" للمتظاهرين، حسبما ذكرت وسائل الإعلام الرسمية اليوم الثلاثاء، بعد عدة أيام من المظاهرات التي نظمها أصحاب المتاجر في طهران بسبب المصاعب الاقتصادية.

وأغلق أصحاب المتاجر في العاصمة متاجرهم لليوم الثاني على التوالي يوم الاثنين، بعد أن سجلت العملة الإيرانية المتعثرة أدنى مستوياتها في السوق غير الرسمية.

كان الدولار الأمريكي يتداول عند حوالي 1.42 مليون ريال يوم الأحد - مقارنة بـ 820 ألف ريال قبل عام - واليورو يقترب من 1.7 مليون ريال، وفقًا لمواقع مراقبة الأسعار.

قال الرئيس مسعود بيزشكيان، بحسب وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إرنا): "لقد طلبت من وزير الداخلية الاستماع إلى المطالب المشروعة للمتظاهرين من خلال الدخول في حوار مع ممثليهم حتى تتمكن الحكومة من بذل كل ما في وسعها لحل المشاكل والتصرف بمسؤولية".

ذكرت وكالة أنباء العمال الإيلنا (ILNA) المؤيدة للعمال يوم الاثنين أن المتظاهرين "يطالبون بتدخل حكومي فوري لكبح تقلبات سعر الصرف ووضع استراتيجية اقتصادية واضحة".

وأشار مراسلو وكالة فرانس برس إلى أن تقلبات الأسعار تشل مبيعات بعض السلع المستوردة، حيث يفضل كل من البائعين والمشترين تأجيل المعاملات حتى تتضح الرؤية.

ونقلت وكالة أنباء العمال الإيلنا عن المتظاهرين قولهم: "لقد أصبح من المستحيل الاستمرار في ممارسة الأعمال التجارية في ظل هذه الظروف".

نشرت وكالة أنباء فارس، ذات التوجهات المحافظة، صوراً تُظهر حشداً من المتظاهرين يحتلون شارعاً رئيسياً في وسط طهران، تشتهر بكثرة متاجرها.

وأظهرت صورة أخرى استخدام الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين.

وقالت وكالة فارس: "وردت أنباء عن وقوع اشتباكات جسدية طفيفة... بين بعض المتظاهرين وقوات الأمن"، محذرةً من أن مثل هذه التجمعات قد تؤدي إلى عدم الاستقرار.